Calciomercato Milan News/ Ancora distanza per Fofana, Reijnders potrebbe partire! (oggi 10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FOFANA RESTA PRIORITARIO

Nella conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic ha parlato soprattutto del calciomercato Milan: non ha fatto nomi ma le domande dei giornalisti hanno riguardato soprattutto l’attaccante. Con la pista Alvaro Morata che si fa sempre più concreta, la società rossonera adesso inizia a guardare anche ad altri ruoli: per esempio a centrocampo, dove è possibile una mezza rivoluzione. Chi ha le valigie in mano è Ismael Bennacer, che ha ricevuto offerte dalla Saudi Pro League e potrebbe essere l’ennesimo calciatore a trasferirsi in quel campionato, considerando eventualmente concluso un percorso che al Milan lo ha comunque visto protagonista.

La priorità del calciomercato Milan per il centrocampo rimane Youssouf Fofana: il giocatore del Monaco ha appena concluso gli Europei 2024 vista l’eliminazione della Francia, dunque ora potrà concentrarsi sul proprio futuro che dovrebbe essere lontano dalla Ligue 1. Il Milan ha messo sul piatto un’offerta da 18 milioni di euro; il Monaco la valuta ancora poco consona e ne ha chiesti 25. La distanza non è troppa, ma al momento è ancora importante perché, come detto, i rossoneri non hanno tutta questa potenza economica; dunque la trattativa per Fofana prosegue, e parallelamente potrebbe anche esserci qualche sorpresa a centrocampo.

REIJNDERS, CLAMOROSA CESSIONE?

Infatti, quasi incredibilmente, una delle idee del calciomercato Milan sarebbe quella di cedere Tijjani Reijnders: Ibrahimovic è stato chiaro, non vuole una rosa ampia e a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione. Quello di Reijnders sarebbe insomma un eventuale sacrificio, doloroso ma necessario: stando alle indiscrezioni sarebbe stato proposto alla Roma, anche se il club giallorosso per ora non ha fornito risposte concrete dovendo fare le proprie valutazioni e avendo già qualche calciatore nel mirino. Di certo però possiamo dire che la cessione di Reijnders da parte del Milan avrebbe dell’incredibile.

L’olandese ha avuto una buonissima stagione come esordiente in Serie A, qualche calo strutturale lungo la strada non gli hanno impedito di essere uno dei calciatori più costanti a disposizione di Stefano Pioli. A conferma di ciò, Ronald Koeman ne ha fatto un titolare inamovibile nell’Olanda che stasera si gioca l’accesso alla finale agli Europei 2024; questo magari è dovuto anche ai tanti infortuni che gli orange hanno subito a centrocampo, ma la realtà dei fatti è che Reijnders sta giocando il torneo e anche molto bene. Possiamo pensare che se Bennacer sarà ceduto in Arabia Saudita l’olandese sia destinato a rimanere, ma intanto il Milan sta iniziando a guardarsi attorno.











