CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti tutta su Morata, inserimento per Adeyemi (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MORATA PIÙ VICINO!

Álvaro Morata è uno dei nomi più caldi nel calciomercato estivo del Milan, sempre a caccia di un centravanti e questo è confermato dalla prima offerta presentata dal club rossonero al giocatore. Inizialmente, l’obiettivo principale del Milan era Joshua Zirkzee, ma la trattativa DI CALCIOMERCATO si è arenata a causa delle elevate commissioni richieste dal suo agente, Kia Joorabchian. Di conseguenza, Morata è diventato la prima scelta considerando anche il disagio che l’attaccante ha manifestato nei confronti dell’ambiente spagnolo, prendendo in considerazione la possibilità di lasciare l’Atletico Madrid.

Le ultime novità di calciomercato arrivano da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, che ha condiviso un aggiornamento sul suo profilo ‘X‘: il Milan ha avanzato una prima proposta ad Álvaro Morata, offrendo un contratto triennale, anche se i dettagli economici non sono ancora noti. Alcuni aspetti contrattuali devono ancora essere perfezionati, ma lo spagnolo sembra essere molto vicino a indossare la maglia rossonera. Ulteriori dettagli sono attesi a breve, con ogni probabilità dopo la finalissima di Euro 2024 che Morata affronterà con la magia della Spagna.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADEYEMI IDEA CONCRETA

Il calciomercato del Milan potrebbe anche accelerare sulla ricerca di un esterno e c’è un nome nuovo, molto ambito, sul taccuino dei rossoneri. Karim Adeyemi, giovane esterno tedesco del Borussia Dortmund che si è distinto nell’ultima stagione dei gialloneri, conclusasi con la sconfitta in finale di Champions League, è ora nel mirino di alcuni grandi club europei e secondo Sky Sports DE, tra i club interessati al giocatore ci sarebbe anche il Milan, che considererebbe Adeyemi un rinforzo ideale per il gioco di Fonseca.

La testata tedesca riferisce che numerosi top club stanno monitorando la situazione di Karim Adeyemi. Il Borussia Dortmund sarebbe disposto a venderlo se dovesse arrivare un’offerta allettante. Tra le squadre interessate ci sono Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus, anche se finora non è arrivata da nessun club l’offerta in grado di persuadere i gialloneri. Adeyemi, recentemente separatosi dal suo manager, è attualmente in trattativa con diverse potenziali agenzie e in base alla scelta del nuovo procuratore potrebbe anche orientarsi di conseguenza la scelta del nuovo club.

