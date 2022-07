CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Asse col Salisburgo: piacciono Sesko e Solet

Calciomercato Milan news, le parole dell’agente di Sesko

Il Milan è attivo su più fronti in questa fase del calciomercato estivo. Nello specifico, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su due calciatori, entrambi di proprietà del Salisburgo, ovvero Benjamin Sesko ed Oumar Solet. Per quanto riguarda il primo, sotto contratto fino al giugno del 2026, si tratta di un diciannovenne molto promettente tanto da saper essere in grado di collezionare ben 10 presenze e 7 assist in 34 presenze complessive raccimolate nella passata stagione.

Proprio di Sesko ha parlato anche il suo agente, il procuratore Elvis Basanovic, intervistato in esclusiva da Salzburg24: “Ho parlato con Paolo Maldini di tante cose. Ovviamente è venuto fuori anche il nome Benjamin Sesko. Lo conosce molto bene, sa tutto di lui. Nei prossimi anni sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa.”

Calciomercato Milan news, piace anche Solet per la difesa

Oltre all’attacco il Milan ragiona anche sulla difesa per questa finestra di calciomercato. Perso l’obiettivo principale, quel Sven Botman del Lille cercato a gennaio ed ora passato al Newcastle, tra le file del Salisburgo milita un altro calciatore che piace ai rossoneri: il ventiduenne Oumar Solet. Come riportato da Tuttosport, anche il Milan di Maldini e Massara parrebbe essere in corsa per aggiudicarsi questo calciatore che lo scorso anno ha segnato un gol e regalato 3 assist ai suoi compagni in 33 presenze totali fra campionato e coppe.

