CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Brescianini al Cosenza, Fofana: “Se Maldini mi vuole…”

Calciomercato Milan news, le dichiarazioni di Seko Fofana del Lens

In casa Milan prosegue la ricerca di un nuovo centrocampista in questa finestra estiva di calciomercato. Nell’elenco dei profili seguiti dai rossoneri ci sarebbe anche quello di Seko Fofana, ventisettenne di proprietà del Lens con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024. Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, l’ex Udinese ha commentato l’interesse del Milan nei suoi confronti spiegando: “Il mio amico Mike Maignan gioca nel Milan che ha grandi obiettivi per il futuro. I rossoneri sono una grande squadra che ha appena vinto lo Scudetto, ora dovranno confermarsi e spero che facciano bene. Il Milan mi piace ma oggi sono a Lens, dove sono contento. Non do molta retta alle voci di mercato per il momento”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi al posto di Tonali, il giovane Mancini ad un passo

Il centrocampista ivoriano ha anche aggiunto: “Maldini se mi vuole deve parlare con la società, non decido io. Il Milan poteva prendermi nel 2020 prima che venissi qui poi non se ne fece nulla. Ripeto, io qui sto bene, ho una bella vita a Lens e dopo tanti anni in Italia mi godo il mio paese. Vediamo quello che succederà.”

Tameze al Milan?/ Calciomercato news, Onyedika e Sissoko le alternative a centrocampo

Calciomercato Milan news, ufficiale Brescianini in prestito al Cosenza

Il Milan è una delle società più attente ai giovani di talento ed anche in questa sessione di calciomercato i rossoneri hanno completato un’operazione pensando al futuro. Nelle scorse ore infatti i lombardi hanno completato la cessione in prestito del ventiduenne Marco Brescianini al Cosenza, come si legge nel comunicato ufficiale emesso sul sito del club: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini al Cosenza Calcio. Il Club augura a Marco le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi resta lontano, distanza per Diallo, Pobega rinnova

© RIPRODUZIONE RISERVATA