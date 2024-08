CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FOFANA IN STALLO!

Il calciomercato del Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista da affiancare a Paulo Fonseca e, sebbene stia lavorando sulla pista Youssouf Fofana del Monaco, considerato la prima scelta, ha iniziato a monitorare anche il profilo di João Lucas de Souza Cardoso, conosciuto come Johnny. Il giovane del Betis, classe 2001, ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, inclusi club italiani, grazie alle sue caratteristiche e a condizioni particolarmente interessanti.

Johnny è nato il 20 settembre 2001 a Denville, New Jersey, da genitori brasiliani emigrati negli Stati Uniti per lavoro. Tuttavia, a soli tre mesi, la famiglia si trasferisce in Brasile, dove inizia la sua carriera calcistica. Entra nelle giovanili dell’Internacional, debuttando in prima squadra il 15 settembre 2019 nella vittoria contro l’Atlético Mineiro. Dopo quattro anni con il club di Porto Alegre, a fine dicembre 2023 passa al Betis per circa 6 milioni di euro. Cardoso è un centrocampista centrale rapido e tecnico, abituato a giocare nei due davanti alla difesa nel Betis, caratteristiche che sarebbero perfette per il Milan ma gli andalusi chiedono 30 milioni per il suo cartellino: troppi al momento, ma se saltasse Fofana…

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I BIG VERSO IL RINNOVO

Il calciomercato del Milan pensa anche ai rinnovi di contratto. Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, dopo aver raggiunto le semifinali di Euro 2024 con le rispettive nazionali, Francia e Olanda, hanno fatto rientro a Milanello. I tre giocatori di spicco hanno iniziato ad allenarsi separatamente, in attesa di aggregarsi a Paulo Fonseca e al resto della squadra al termine della tournée nordamericana del Milan esono stati oggetto di alcune voci di mercato, in particolare per quanto riguarda i due francesi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane si discuterà il rinnovo dei contratti di Maignan e Theo, con la possibilità di adeguamenti salariali significativi, per confermare il loro ruolo cruciale nella squadra. Una sorpresa considerando che soprattutto Hernandez sembrava sul piede di partenza. Zlatan Ibrahimovic ha recentemente affermato con convinzione: “Theo, Leao e Maignan sono felici qui e rimarranno con noi, poiché sono tra i migliori al mondo nei loro ruoli. Non abbiamo bisogno di vendere“.

