Calciomercato Milan/ Theo Hernandez è in uscita. Individuato Emerson Palmieri per sostituirlo (18 giugno 2024

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, EMERSON PALMIERI PER IL DOPO THEO HERNANDEZ

È acceso il calciomercato Milan con i rossoneri che stanno entrando nel vivo delle trattative per completare e migliorare la rosa che andrà a disposizione di Paulo Fonseca pronto a debuttare con alla guida di una nuova squadra. Nelle ultime ore sembra sempre più vicina alla chiusura la trattativa che dovrebbe portare Joshua Zirkzee al Milan anche se le commissioni di 15 milioni richieste dagli agenti del calciatore rimangono troppo alte per i rossoneri. Il nome delle ultime ore è quello di Emerson Palmieri che ritorna di moda tra le fila del Milan in un momento in cui è molto complicato stabilire quale sarà il futuro del francese Theo Hernandez impegnato agli Europei. Il terzino francese era stato confermato da Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa ma ha deciso di prendersi del tempo per valutare eventuali offerte con la sensazione che si sia rotto qualcosa nel rapporto tra Theo e il Milan. Oltre al dovere di sostituire l’eventuale partenza di Hernandez, il Milan sta cercando una coppia di terzini che possano dare il ricambio ai titolari della passata stagione ed Emerson Palmieri potrebbe avere l’identikit perfetto per le idee di Fonseca.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO HERNANDEZ IN USCITA

Il terzino italiano è di proprietà del West Ham e arriva da una stagione ricca di impegni che ha concluso con 47 presenze dove ha messo a segno un gol e due assist mostrando integrità fisica e continuità. La trattativa potrebbe intavolarsi nelle prossime ore qualora Hernandez decida di scombussolare i piani del calciomercato Milan portando un’offerta irrinunciabile ai rossoneri. Emerson Palmieri è un classe 1994 con un’esperienza pregressa in Serie A con le maglie di Palermo e Roma e un’ottimo curriculum nelle competizioni europee dove è stato abituato a giocare vincendo anche Euro2020 con la titolarità nella finale contro l’Inghilterra. Rimane da attenzionare questa trattativa con il Milan che sta cercando in tutti i modi di non farsi trovare impreparato da eventuali decisioni inaspettate di calciatori con grande mercato tra le migliori squadre del mondo.











