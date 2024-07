CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ C’è ottimismo per Pavlovic, partita la trattativa per Samardzic (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER PAVLOVIC SI FA SUL SERIO!

Il calciomercato del Milan è vicino a concludere un importante affare in difesa. La trattativa di calciomercato del Milan per Strahinja Pavlovic è in fase avanzata: dalle ultime notizie provenienti dall’Austria, sembra che il club rossonero sia prossimo all’acquisto del difensore serbo per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi. Tuttavia, il Milan punta a chiudere l’accordo a circa 20 milioni di euro, raggiungibili con l’aggiunta dei bonus mentre per quanto riguarda l’ingaggio, Pavlovic ha già accettato l’offerta del Milan.

Calciomercato Milan News/ Bomba di mercato: Tonali torna a Milano, Ibra al lavoro... (19 luglio 2024)

Arrivato in Austria due anni fa per 7 milioni di euro dal Monaco, nelle ultime due stagioni, Pavlovic ha collezionato 71 presenze con il Salisburgo, vincendo un campionato austriaco, segnando 6 gol e fornendo altrettanti assist, oltre a ricevere 24 cartellini gialli e 2 rossi. In nazionale maggiore, conta 38 presenze, inclusi i tre match del girone a Euro 2024, con 4 gol, un assist e 13 cartellini gialli. Attualmente sotto contratto fino a giugno 2027 con uno stipendio di circa 750 mila euro netti all’anno, il Milan è pronto a raddoppiargli l’ingaggio, portandolo a circa 1,5 milioni di euro netti a salire.

Calciomercato Milan News/ Più Samardzic di Rabiot! Hermoso al posto di Pavlovic? (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE IDEE PER SAMARDZIC

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo con i discorsi per Lazar Samardzic. Quella che sembrava solo una suggestione fino a pochi giorni fa, sta diventando un’opzione concreta per i rossoneri. Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono intenzionati a rafforzare il centrocampo sia in termini di quantità che di qualità e non escludono l’arrivo di una mezzala offensiva. Il Milan ha già effettuato sondaggi preliminari e ha avuto contatti con Mladen, il padre del giocatore. Lunedì è previsto un incontro tra i rossoneri e l’Udinese per valutare la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan/ Distanza con i club per Pavlovic e Fofana. Show di Camarda in nazionale (19 luglio 2024)

L’Udinese valuta Samardzic circa 25 milioni di euro, cifra che il Milan intende ridurre: lo scorso anno, l’Inter era vicina a concludere un accordo di calciomercato per un prestito con obbligo di riscatto, che includeva il trasferimento di Giovanni Fabbian al Bologna, per una somma complessiva di 20 milioni più bonus. Anche il Napoli aveva avanzato un’offerta simile lo scorso gennaio. La volontà di Samardzic gioca un ruolo cruciale, poiché, dopo aver sfiorato le opportunità con Inter e Napoli, cerca ora di misurarsi sul prestigioso palcoscenico della Champions League.











© RIPRODUZIONE RISERVATA