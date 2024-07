CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Samardzic idea concreta, c’è l’offerta per Pavlovic (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS,

Per il calciomercato del Milan Lazar Samardzic potrebbe essere molto più di una semplice suggestione. Attualmente, la priorità del Milan per rinforzare il centrocampo è un giocatore con caratteristiche più difensive, come Youssouf Fofana del Monaco. Tuttavia, Moncada, Furlani e Ibrahimovic non escludono l’idea di acquisire una mezzala offensiva per aumentare la qualità del reparto. A tal proposito, ci sono stati contatti, seppur preliminari, per Adrien Rabiot. Il classe 2001 dell’Udinese, Samardzic, potrebbe rappresentare una grande opportunità se le condizioni economiche e contrattuali dovessero risultare favorevoli.

Geoffrey Moncada ha effettuato un primo sondaggio di calciomercato esplorativo per Samardzic. Dopo una stagione movimentata, con 6 gol e 2 assist in 34 partite e molte voci di mercato tra Inter (agosto 2023) e Napoli (gennaio 2024), il nazionale serbo potrebbe essere uno dei protagonisti di questa estate. In scadenza di contratto nel 2025 e desideroso di misurarsi su un palcoscenico più prestigioso, il cartellino di Samardzic è attualmente valutato circa 25 milioni di euro dal club friulano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI INSISTE PER PAVLOVIC

Un altro nome caldo sul taccuino del calciomercato del Milan è quello di Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo del Salisburgo, il cui cartellino è valutato 25 milioni di euro. Attualmente, l’offerta del Milan è salita a 20 milioni, quindi c’è una differenza di 5 milioni da colmare. Diversamente da quanto avviene per il centrocampo, qui non è necessario attendere cessioni poiché Kalulu, nuovo numero 5, può giocare anche come terzino, con Gabbia, Tomori, Thiaw e Pavlovic come centrali.

Il Milan ha già raggiunto un accordo con Pavlovic ed è ottimista sulla possibilità di chiudere l’affare di calciomercato intorno ai 20-22 milioni di euro. Sebbene l’accordo non sia ancora definitivo, l’ottimismo cresce di ora in ora. Conclusi gli impegni per Morata, la prossima settimana potrebbe portare buone notizie. L’arrivo di Pavlovic al Milan aggiungerebbe caratteristiche uniche alla rosa: è un difensore duro, con un fisico imponente e intimidatorio. Pavlovic è versatile, capace di giocare sia in una difesa a tre che a quattro e ha dimostrato le sue capacità giocando sulla sinistra durante l’Europeo.

