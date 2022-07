CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere si gioca la Supercoppa, Giroud: “Adli…”

Calciomercato Milan news, De Ketelaere oggi in campo col Club Brugge

Il tormentone di calciomercato legato al possibile passaggio di Charles De Ketelaere dal Club Brugge al Milan potebbe vivere un nuovo capitolo nella giornata odierna. Il ventunenne dovrebbe infatti essere schierato in campo quest’oggi dai nerazzurri per cercare di vincere la Supercoppa di Belgio in programma alle 17 contro il Gent. Non è un segreto che il Bruges stia insistendo il più a lungo possibile per lasciar partire il calciatore.

Vendita Milan/ Blue Sky attacca Elliot e la Corte Usa gli dà ragione

I belgi hanno fatto muro con il Milan proprio per poterlo schierare per quello che potrebbe essere il primo trofeo stagionale della società senza nemmeno dimenticare che comincerà il campionato la prossima settimana, ovvero il 24 luglio contro il Genk. Il trequartista avrebbe già rifiutato la proposta di trasferirsi al Leeds United deciso nell’aspettare il Milan che per il momento si sarebbe spinto ad offrire 30 milioni di euro più bonus per aggiudicarselo.

Calciomercato Milan News/ De Ketelaere: "Sento i club interessati", contatto Tanganga

Calciomercato Milan news, le parole di Giroud su Adli

Il Milan all’inzio di questa sessione di calciomercato estivo ha abbracciato Yacine Adli, giocatore acquistato dal Bordeaux dove era rimasto in prestito per proseguire il proprio percorso di crescita prima di approdare a Milanello. Intervistato da Milan Tv, l’attaccante rossonero Olivier Giroud sul nuovo compagno ha dichiarato: “Mi chiama sempre, come un ragazzino. Penso che sia importante fare tutte le cose giuste per dargli una bella accoglienza. Lui è un bravo ragazzo, sa che deve imparare. Sono impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È un bel plus per la squadra, ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qua, nel grande Milan.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan News/ Muro del Lille per Sanches, la richiesta di Mendes per Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA