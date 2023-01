CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dieci giocatori in bilico, Bakayoko verso la Turchia

Calciomercato Milan news, l’Adana Demirspor vorrebbe Bakayoko

Il Milan sta provando a sistemare il proprio organico nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. Un giocatore che non rientra più nei piani della società rossonera è Tiémoué Bakayoko, alla sua seconda avventura milanista in prestito dal Chelsea dopo aver vestito nel frattempo anche la maglia del Napoli. Come emerso nei giorni scorsi, anche lo stesso club londinese non avrebbe intenzione di riabbracciarlo propendendo piuttosto verso la rescissione del contratto ma c’è una squadra che vorrebbe aggiudicarselo, ovvero l’Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella. I turchi sarebbero già in Italia per trattare l’acquisto del centrocampista francese e, in caso di addio, il Milan potrebbe cercare di sostituirlo con un nuovo innesto.

Quello di Bakayoko non è certo il solo profilo in bilico per il Milan in fase di calciomercato. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, durante la sessione estiva sono ben dieci i calciatori che potrebbero dire addio a Milanello a cominciare da Zlatan Ibrahimovic, sempre infortunato e dal futuro incerto visti i 42 anni da compiere ad ottobre. Tra i pali sia Mirante che Tatarusanu dovrebbero lasciare trovandosi una nuova sistemazione mentre la società deciderà se trattenere uno solo tra Thiaw e Gabbia così come Ballo-Touré non dovrebbe mancare a nessuno in caso di offerte che non creino una perdita eccessiva a bilancio. Rimangono poi da trattare i prestiti di Brahim Diaz con il Real Madrid e di Sergiño Dest con il Barcellona, dato che i riscatti fissati sarebbero troppo elevati per le casse rossonere in questo momento. Infine, Yacine Adli potrebbe decidere di fare le valigie esattamente come Ante Rebic, valutato non meno di 15 milioni di euro.

Nel frattempo un altro calciatore potrebbe lasciare il Milan in questi giorni di calciomercato. Il giovane attaccante Marko Lazetic è stato infatti inserito nella formazione Primavera dei rossoneri nonostante l’interesse espresso nei suoi confronti dalla Sampdoria ed ora sembra essersi fatta avanti anche un’altra pretendente che vorrebbe aggiudicarselo. Stando ai rumors, anche la Reggina guidata dall’ex milanista Filippo Inzaghi sarebbe intenzionata ad accaparrarselo così da potenziare ulteriormente il proprio reparto avanzato e proseguire la corsa alla Serie A.

