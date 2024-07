CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dopo Morata assalto a Fullkrug! Ballo Touré rifiuta il Besiktas (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DA MORATA AD ABRAHAM SI BALLA SULLE PUNTE!

Il calciomercato del Milan potrebbe far registrare un altro colpo di scena sul fronte offensivo. Alvaro Morata è infatti pronto a diventare il nuovo centravanti dei rossoneri, ma il club rossonero punta a realizzare un doppio colpo per l’attacco. Oltre all’ipotesi Tammy Abraham della Roma, la prima scelta del Milan è Niclas Füllkrug. I recenti contatti con gli agenti del centravanti tedesco sono stati positivi, portando a significativi progressi nella trattativa. L’arrivo di Guirassy al Dortmund potrebbe ridurre lo spazio per Füllkrug, e quella che inizialmente sembrava una trattativa incerta, stimolata dall’entusiasmo di Euro 2024, sta diventando sempre più concreta.

La dirigenza del Milan ha rinnovato i contatti di calciomercato con l’entourage dell’attaccante del Borussia, confermando l’interesse per un possibile accordo. Füllkrug è il preferito tra i profili di calciomercato valutati dal Milan, ma non l’unico. Oltre a Abraham, che sembra destinato a lasciare la Roma, il club sta monitorando attentamente Jhon Duran dell’Aston Villa. Il giovane colombiano, classe 2003, si è distinto in Copa America ed è fuori dai piani tattici di Unai Emery. Duran è valutato circa 20 milioni di euro

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: I TURCHI VOGLIONO BALLO TOURÉ

Il calciomercato del Milan cerca di accelerare anche le trattative in uscita e il futuro di Ballo-Touré in rossonero sembra ormai segnato, con una nuova avventura all’estero all’orizzonte. Il terzino, con origini maliane da parte di padre e senegalesi da parte di madre, è tornato a Milano dopo un’esperienza deludente in Premier League con il Fulham. Tuttavia, non rimarrà in rossonero, con il nuovo tecnico Paulo Fonseca che non sembra convinto del giocatore che potrebbe dunque trovare una destinazione all’estero.

Secondo il giornalista Matteo Moretto, il Besiktas ha già raggiunto un accordo con il Milan per Ballo-Touré, ma il giocatore non è ancora convinto della destinazione, non ritenendo il massimo campionato turco un palcoscenico interessante sul quale cercare un rilancio da titolare. Alcuni club di Premier League e Championship hanno manifestato interesse per il terzino, e al momento il calciatore preferisce attendere l’occasione giusta per tornare in Inghilterra, dove come detto ha giocato nell’ultima stagione, pur senza grandi riscontri.











