Calciomercato Milan news/ Morata la le visite e firma per 4 anni! Fullkrugg supera Abraham (16 luglio 2024)

Calciomercato Milan news: per Morata 4 anni di contratto!

Dopo tanti mugugni, finalmente il calciomercato del Milan batte il primo colpo e lo fa in attacco: Fonseca ha trovato il suo “9” che sarà Alvaro Morata, il capitano della Spagna campione d’Europa. Tra smentite e silenzi alla fine nel giro di 48 ore Morata sosterrà le visite mediche prima di recarsi in vacanza con la famiglia. Il Milan ha già avvisato l’Atletico Madrid, comunicando che pagherà la clausola rescissoria di 13,5 milioni. Morata ha accettato un contratto lungo, di 4 anni, a 5 milioni netti a stagione. Per un giocatore che a ottobre spegnerà le 32 candeline non è male.

E’ un colpo di calciomercato cel Milan che mostra le ambizioni del presidente Cardinale: ha voluto accontentare Fonseca con un attaccante esperto e di sicuro rendimento, galvanizzato per la conquista dell’Europeo. Ma non sarà l’unico colpo di calciomercato in attacco: le manovre del Milan li davanti sono tante. Dopo le voci su Abraham, che il Milan ha provato a portare a casa con uno scambio, è passato in netto vantaggio il tedesco del Dortmund, Fullkrug. I dirigenti rossoneri hanno avuto i primi contatti, positivi, con gli agenti del calciatore che è entusiasta di venire a giocare a Milano. Fullkrug ha 31 anni e questa rappresenta per lui un’occasione imperdibile, l’ultima ad alti livelli vista l’età. A centrocampo invece non ci sono grosse novità di calciomercato da registrare: il Milan tiene in pugno Fofana del Monaco che sta premendo sulla sua società per farsi vendere magari con uno scontinici, che i rossoneri gradirebbero. Ad oggi il Monaco continua a chiedere 30 milioni, ma tutte le parti sono segretamente convinte che a 22 più bonus l’affare si chiuderà, anche perché il contratto del giocatore scade nel 2025 e la scoetà monegasca rischia seriamente di perderlo a parametro zero.











