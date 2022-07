CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Douglas Luiz resta lontano ma Renato Sanches…

Calciomercato Milan news, Douglas Luiz resta lontano

Il calciomercato estivo dovrebbe regalare nuovi volti al centrocampo del Milan da qui al termine della sessione. E’ risaputo infatti che i rossoneri stiano cercando un nuovo trequartista ma anche l’addio di Franck Kessie, dovuto al mancato accordo sul rinnovo del contratto, lascia il tecnico Stefano Pioli senza un altro centrocampista. Per questo motivo, come emerso anche dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, i rossoneri hanno cominciato a trattare per provare ad aggiudicarsi Douglas Luiz, mediano brasiliano di proprietà dell’Aston Villa.

Ventiquattrenne nato a Rio de Janeiro, Douglas Luiz potrebbe però non lasciare la Premier League nell’immediato futuro nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2023, ovvero al termine della stagione alle porte. I Villains stessi sarebbero disposti a lasciarlo partire a parametro zero fra un anno pur di riuscire a contare sulle sue prestazioni per un’altra annata calcistica.

Detto di Douglas Luiz, il Milan potrebbe virare su altri profili in questa fase del calciomercato come svelato dalla redazione di Sport Mediaset. Rinnovata i contratti dei dirigenti Massara e Maldini, i rossoneri potrebbero pensare di rimettersi sulle tracce di un vecchio pallino, ovvero Renato Sanches di proprietà del Lille. Tuttavia, l’ostacolo principale in questo senso potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza del Paris Saint-Germain, società pronta a garantirgli uno stipendio ben più elevato di quanto gli offrirebbe il Milan.

