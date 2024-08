CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SU EMERSON ROYAL VICINI ALLA CHIUSURA!

Il calciomercato del Milan vive il conto alla rovescia per l’arrivo di Emerson Royal. La lunga trattativa tra il club rossonero e il Tottenham è ormai vicina alla conclusione, con possibili novità imminenti. Il terzino brasiliano, ex Betis Siviglia e Barcellona, ha già raggiunto un accordo sui termini personali con Moncada, grande estimatore, e Furlani: un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione. L’ultima offerta del Milan, presentata due giorni fa, si avvicina molto alle richieste del presidente degli Spurs, Daniel Levy: 14 milioni più 4 di bonus.

Da Londra è giunto un messaggio chiaro al Milan: l’affare di calciomercato si chiude a 15 milioni garantiti, con una differenza di appena un milione. Questo dettaglio rende l’operazione praticamente conclusa, anche se piccoli dettagli possono ancora fare la differenza. Postecoglou ha sorpreso tutti schierando Emerson Royal titolare al centro della difesa contro le K-League Stars, in quello che potrebbe essere stato l’ultimo impegno del brasiliano con la maglia del Tottenham.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ABRAHAM COME VICE-MORATA?

Il calciomercato del Milan sta accelerando e non ha intenzione di rallentare. Dopo aver chiuso l’affare Pavlovic, il club rossonero sta lavorando intensamente per concludere altri 2-3 acquisti nel più breve tempo possibile. La novità più rilevante riguarda Tammy Abraham: nelle ultime ore, Moncada, nonostante non sia negli Stati Uniti con la squadra, ha riaperto i contatti per l’attaccante in uscita dalla Roma. Gli ottimi rapporti tra la dirigenza del Milan e l’agenzia Roof, che gestisce il giocatore cresciuto nel Chelsea, sono un elemento chiave da considerare, Tammy è la scelta preferita e ha già mostrato apertura al trasferimento.

Nel frattempo, la Roma è vicina a chiudere un importante affare di calciomercato per l’attacco di De Rossi, con la trattativa per il bomber ucraino Dovbyk del Girona in fase avanzata. Il club rossonero potrebbe proporre alla Roma un prestito oneroso con diritto di riscatto legato a specifici obiettivi per Abraham. Anche l’Everton ha mostrato interesse per l’attaccante. Attualmente, Abraham percepisce uno stipendio netto di 4,5 milioni di euro a stagione alla Roma, che con gli sgravi fiscali del Decreto Crescita corrispondono a circa 5,9 milioni di euro lordi. Il suo contratto con i giallorossi scade il 30 giugno 2026.