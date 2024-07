CALCIOMERCATO ROMA, DOVBYK SI AVVICINA

Il calciomercato Roma è sempre più vicino ad Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è ad un passo dall’arrivo in Serie A. Le ultime notizie che riguardano l’attaccante del Girona giungono direttamente da Gianluca Di Marzio che parla di accordo ad un passo.

Nel pomeriggio c’è stato un colloquio molto importante tra l’entourage di Dovbyk e la Roma. Presente anche Lina Soulukou, CEO dei giallorossi, ennesima conferma di come la situazione si sta facendo sempre più interessante.

Calciomercato Milan/ Proposto lo scambio Jovic-Abraham alla Roma (31 luglio 2024)

La Roma quindi è vicinissima a soffiare il giocatore all’Atletico Madrid: i Colchoneros avevano presentato per primi i 40 milioni (32+8) della clausola rescissoria, ma l’agente di Dovbyk ha annunciato che in sede di colloquio non ci sono stati i presupposti per chiudere.

Con la Roma è andato invece tutto liscio come l’olio. Il giocatore ha subito accettato l’idea di indossare la casacca giallorossi, i capitolini sono stati in grado di offrire la giusta cifra economica ma soprattutto le motivazioni giuste per il trasferimento.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dobvyk vede solo giallorosso. Ufficiale Soulé (31 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, IDEA WESLEY GASSOVA

Il calciomercato Roma però non finisce qui. Il tesoretto messo in cascina dai giallorossi tra prestiti interrotti (in primis quello di Lukaku) e le cessioni hanno permesso ai capitolini di acquistare Le Fée a centrocampo, Soulé sulla trequarti e Dovbyk in attacco. Come detto però la Roma continuerà a muovere le acque.

Il focus ora è su Wesley Gassova, classe 2005 del Corinthias nonché uno dei talenti più interessanti del campionato brasiliano. L’ala sinistra, osservata a lungo dai giallorossi, rappresenta le qualità tecnico-tattiche che piacciono a De Rossi.

Calciomercato Roma News/ Dovbyk, Ghisolfi in missione: è in Spagna per chiudere il colpo (30 luglio 2024)

In uscita ci sarebbe da risolvere il rebus Shomurodov. Il centravanti uzbeko, impegnato ora ai Giochi Olimpici, è finito nel mirino del Verona. Gli scaligeri, che affronteranno il Napoli alla prima di campionato, avrebbero individuato nell’ex Cagliari il profilo giusto per il reparto offensivo.