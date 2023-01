CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fiorentina su Tatarusanu, il Real aspetta Brahim Diaz

Calciomercato Milan news, Brahim Diaz ancora da riscattare

Il Milan sta valutando diverse situazioni in questa sessione invernale di calciomercato. Tra possibili colpi in entrata ed in uscita per sistemare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli, Maldini e soci sono concentrati anche sui rinnovi di contratto per i calciatori in scadenza e c’è un giocatore in particolare il cui futuro rimane per il momento in bilico, ovvero Brahim Diaz. Di proprietà del Real Madrid, il numero dieci ha ben figurato fino ad ora e i rossoneri stanno valutando la possibilità di riscattarlo con la volontà di abbassare i 22 milioni di euro pattuiti con le merengues. Dal canto loro, il Real sarebbe ben disposto a riabbracciare Diaz con Ancelotti pronto a contare su di lui nella nuova stagione ed i discorsi al riguardo sono rimandati a febbraio.

Calciomercato Milan news, la Fiorentina rivorrebbe Tatarusanu

Il capitolo portiere sta tenendo banco in casa Milan sin dall’inizio di questo calciomercato invernale. Arrivato Vasquez, i rossoneri hanno recentemente spiegato di non voler effettuare altri grossi movimenti ma in queste ore è emersa l’indiscrezione relativa all’interesse della Fiorentina nel riavere Anton Ciprian Tătărușanu, trentaseienne rumeno già passato dal Franchi tra il 2014 ed il 2017. Maldini e Pioli considerano Tatarusanu il titolare inamovibile in attesa del rientro di Maignan e molto difficilmente lasceranno partire il giocatore nonostante l’intenzione dei toscani di trovare un altro elemento poichè non convinti da Pierluigi Gollini.

Calciomercato Milan news, il ds del Cagliari parla di Mirante

Nei primi giorni di questa finestra di calciomercato il Milan si è aggiudicato un nuovo portiere con l’arrivo di Devis Vasquez dal Guaranì come elemento su cui puntare in futuro e tutelandosi anche dopo l’infortunio patito da Mike Maignan. Tuttavia, sempre in ambito estremi difensori, si è parlato anche della possibilità di un addio per Antonio Mirante, cercato da diverse squadre. Intervistato da SportitaliaMercato, il direttore sportivo del Cagliari, il dirigente Nereo Bonato, ha sottolineato come il suo club non sia interessato ad accaparrarselo: “Non è un profilo di nostro interesse”.

