CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NON SI MOLLA FOFANA!

Il calciomercato del Milan punta ancora su Yossouf Fofana. Il centrocampista tornerà oggi ad allenarsi con il Monaco, focalizzandosi sulla sua ambizione di trasferirsi al Milan, un desiderio già deciso dallo scorso aprile. Il Milan, però, non ha intenzione di eguagliare l’offerta del West Ham, che ammonta a circa 30 milioni di euro. Il club milanese ritiene tale cifra troppo alta per un giocatore valido, ma con un contratto in scadenza nel 2025.

Moncada, in costante contatto con l’agente di Fofana, è consapevole che l’offerta degli Hammers non è stata considerata seriamente. Il Monaco, al momento, ha fissato il prezzo a 20 milioni più alcuni bonus, mentre l’ultima proposta di calciomercato del Milan era di 17 milioni. Nelle prossime ore, il Milan esaminerà internamente quale strategia adottare. È probabile che venga formulata una terza offerta da parte del Milan, che includerà una percentuale sulla futura rivendita, intorno al 10%, per cercare di sbloccare la trattativa di calciomercato. Fofana attende con pazienza, con il Milan come sua priorità assoluta.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI INSISTE PER ABRAHAM

Il calciomercato del Milan sta considerando seriamente Tammy Abraham, anche a causa del recente interesse del West Ham per Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, in partenza dal Borussia Dortmund dopo l’arrivo di Guirassy, era valutato circa 20 milioni di euro, ma la trattativa si è raffreddata. Abraham appare ora come una soluzione più economica e realizzabile. In caso di cessione dell’inglese, la Roma, pur accogliendo Dovbyk, cercherà un ulteriore attaccante per avere un’alternativa all’ucraino.

Un assist ai rossoneri sembra arrivato dall’agente di Dovbyk, Alex Liundovskyi, che ha lanciato un chiaro segnale sui social: una storia su Instagram con la maglia numero 9 della Roma che attualmente è quella indossata da Tammy Abraham, quasi una conferma del fatto che l’inglese sia in uscita dalla Roma. Il Milan, che ha mostrato interesse per l’attaccante inglese, ha avuto contatti con i giallorossi per discutere i costi. La Roma inizialmente chiede 30 milioni di euro, ma potrebbe essere disposta a trattare per una cifra inferiore. Il Milan sta valutando un prestito con diritto di riscatto come opzione.

