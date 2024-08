CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FULLKRUG AD UN PASSO DAL WEST HAM

Il calciomercato Milan è alla ricerca della definitiva svolta che sta arrivando in queste ore dopo la chiusura per Pavlovic ed Emerson Royal che andranno a completare la difesa da mettere a disposizione di Paulo Fonseca per la prossima stagione. I rossoneri continuano nella ricerca di un centrocampista ed un attaccante che possano completare la rosa e hanno le idee chiare per quello che sarà il futuro centravanti del Milan da affiancare ad Alvaro Morata.

Nelle prime battute di questo calciomercato, il Milan si era mostrato molto interessato a Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca ma la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto per via delle alte richieste della squadra giallonera. L’attaccante tedesco, secondo Gianluca Di Marzio, andrà in Premier League con il West Ham capace di accontentare le richieste del Borussia Dortmund per assicurarsi uno degli attaccanti più informa del momento che avrà il compito di risolvere le difficoltà dell’attacco degli inglesi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FONSECA VUOLE ABRAHAM MA LA ROMA SPARA ALTO

Il calciomercato Milan si era interessato a Fullkrug ma si è anche fermato dopo poco tempo per via delle richieste del Dortmund considerate troppo alte per i rossoneri che hanno preferito l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Numericamente il Milan è anche completo in attacco con Jovic che, al momento, chiude la porta ad un possibile nuovo acquisto e dovrà essere ceduto per provare l’affondo per un altro attaccante. Il preferito di Fonseca rimane Tammy Abraham anche se le richieste della Roma sono alte e non prevedono l’inserimento di contropartite per abbassare il prezzo del cartellino dell’attaccante inglese.

Il Milan ha già presentato un’offerta di scambio con Luka Jovic ma i giallorossi hanno già rifiutato rilanciando la loro richiesta intorno ai 25 milioni di euro.