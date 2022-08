CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi resta lontano, distanza per Diallo, Pobega rinnova

Calciomercato Milan news, problemi sia per Frattesi che per Diallo

Il Milan ha da poco visto terminare il tormentone di calciomercato legato all’acquisto di Charles De Ketelaere ma il lavoro dei dirigenti rossoneri sembra tutt’altro che concluso. Sempre a centrocampo i lombardi stanno cercando un nuovo interno e nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proposto loro Davide Frattesi del Sassuolo che però non ha intenzione di fare sconti rispetto alla valutazione di 20 milioni di euro.

Più facile dunque che Massara e Maldini virino su altri profili e per quanto concerne il reparto arretrato si continua a seguire pure Abdou Diallo del Paris Saint-Germain. Tuttavia il problema in questo caso sarebbe rappresentato dalla formula dell’operazione con i francesi a chiedere l’obbligo di riscatto ed il Milan convinto nel chiudere solamente per il diritto.

Calciomercato Milan news, ufficiale il rinnovo di Pobega

Intanto il Milan consolida gli elementi già presenti a centrocampo in questi frenetici giorni di calciomercato estivo con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Tommaso Pobega. Sul sito dei rossoneri si può infatti leggere: “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027. Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan.”

