CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Gabbia al posto di Diallo, il Liverpool su Bennacer

Calciomercato Milan news, Diallo non arriverà ma rimane Gabbia

Il Milan ha cercato a lungo un nuovo centrale di difesa in questa finestra estiva di calciomercato. Perso il capitano Alessio Romagnoli, che ha firmato con la Lazio a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto, i rossoneri hanno inseguito a lungo un nuovo elemento da inserire in organico per quella zona del campo e tra i nomi accostati c’era anche quello di Abdou Diallo, di proprietà del Paris Saint-Germain.

Tuttavia, il profilo del difensore dei parigini non sarebbe più sul taccuino di Massara e Maldini stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. Come spiegato da Calciomercato.com, i lombardi tratterranno Matteo Gabbia per sopperire a questa mancanza nel reparto arretrato almeno fino a gennaio con buona pace della Sampdoria, club che aveva tentato di aggiudicarselo. Attenzione però ad eventuali colpi last minute visto l’interesse nei confront di Japhet Tanganga del Tottenham e di Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Milan news, il Liverpool sulle tracce di Bennacer

Oltre ai vari movimenti in entrata e in uscita, in casa Milan per questo agosto di calciomercato estivo i dirigenti hanno lavorato anche sui rinnovi. Chi non sembra però intenzionato a prolungare il proprio contratto con i rossoneri è Ismael Bennacer, in scadenza nel giugno del 2024. Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica del Mirror, sulle tracce del ventiquattrenne Bennacer ci sarebbe il Liverpool, società in cui il giocatore si trasferirebbe molto volentieri.

