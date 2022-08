CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Gabbia verso la Samp, Pioli: “I nuovi devono giocare”

Calciomercato Milan news, l’analisi del tecnico rossonero Stefano Pioli

Il Milan ha esordito bene in campionato battendo a San Siro l’Udinese per 4 a 2 e la prima stagionale è stata l’occasione per vedere in campo anche i volti nuovi provenienti dal calciomercato estivo ancora in corso. Al termine dell’incontro il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: “É normale in questo periodo dover migliorare qualcosa. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa e già con l’Atalanta dovremo alzare il livello.”

L’allenatore milanista ha aggiunto: “De Ketelaere mi ha fatto un’ottima impressione, legge prima le situazioni anche se ovviamente non può essere al massimo della forma. Ci vuole tempo per imparare i movimenti dei compagni, ma non ho dubbi sulle sue qualità. Diamogli tempo. I nuovi hanno bisogno di giocare: qualcuno è un po’ più pronto dei vecchi, Origi ha fatto con noi pochi allenamenti, Charles è arrivato da poco, Yacine Adli è forte… Bene così.”

In casa Milan prosegue sotto traccia il lavoro dei dirigenti al fine di completare l’organico in queste ultime settimane di calciomercato estivo. I rossoneri avrebbero bisogno di un altro centrocampista ed anche di un nuovo centrale per la difesa ma Maldini e Massara non sono ancora riusciti ad affondare il colpo per completare un’operazione a cifre e con le modalità adeguate. Nel momento in cui il Milan si sarà aggiudicato il difensore desiderato, allora Matteo Gabbia, come rivelato da Tuttosport, sarà libero di andare a giocare in prestito alla Sampdoria che lo attende a braccia aperte.

