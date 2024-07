CALCIOMERCATO MILAN, RISPUNTA L’IDEA HUMMELS

Il calciomercato Milan ci riprova per un vecchio pallino rossonero. Ci riferiamo a Mats Hummels, difensore tedesco che ha salutato il Borussia Dortmund dopo la finale persa contro il Real Madrid. Su di lui c’era fortissimo il Bologna, ma non tutto è andato come previsto.

I felsinei hanno inviato nelle settimane scorse al giocatore e il suo entourage la proposta per convincere l’ex Nazionale tedesco ad unirsi al club di Serie A, ma i giorni passano e non è mai arrivata una vera e propria risposta.

Il Bologna, arrivata ora a fine luglio, starebbe già pensando alle alternative dato che non può permettersi di aspettare in eterno. Proprio per quello il Milan si sarebbe inserito, consapevole di poter convincere in tempi brevi il giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN, COLOMBO ALL’EMPOLI

Il calciomercato Milan non finisce qui e sfoltisce anche la rosa con la cessione di Lorenzo Colombo in prestito. L’ex centravanti della Primavera rossonera farà un’esperienza in prestito all’Empoli, sperando di mettere più minuti nelle gambe. Domani le visite mediche.

Colombo si è messo in mostra con una doppietta contro il Manchester City di Pep Guardiola in occasione dell’amichevole che ha sancito la prima vittoria dell’era Fonseca, anche se naturalmente non si tratta di un match ufficiale.