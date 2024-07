VIDEO MANCHESTER CITY MILAN (2-3): DECISIVO NASTI

Video Manchester City Milan 2-3, gol e highlights dell’amichevole tra i campioni d’Inghilterra e i rossoneri di Fonseca che riscattando le due gare senza vittorie nelle precedenti sfide contro Roma (5-2) e Rapid Vienna (1-1).

Nel primo tempo il solito Erling Haaland ha sbloccato la partita con il suo secondo gol di fila dopo quello realizzato al Celtic. Tra il 30′ e il 34′ è Colombo a mettersi nei panni del fuoriclasse norvegese e nel giro di 4 minuti realizza una doppietta che mette il risultato sul 2-1.

Nella ripresa McAtee, classe 2002 inglese già in campo per 46′ contro il Celtic, realizza la rete del pareggio dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa. I rossoneri, che avevano fatto entrare Pobega per Florenzi acciaccato nel primo tempo, inseriscono Thiaw, Kalulu, Liberali, Nasti e Jimenez.

Lasciano il posto Tomori, Gabbia, Bennacer, Colombo e Chukwueze. A realizzare la rete decisiva è stato proprio uno dei subentrati vale a dire l’ex Cosenza e Bari Marco Nasti. Spazio negli ultimi minuti per Pulisci, Bakoune e Musah (seguito dal Lione) che concedono una decina di minuti di riposo a Saelemaekers, Calabria e Loftus-Chheek.

VIDEO MANCHESTER CITY MILAN (2-3): SORRIDE FONSECA

La partita tra Manchester City Milan è stato il modo migliore per dare un’iniezione di fiducia agli uomini di Fonseca. I tifosi, seppur in amichevole, possono sorridere in un periodo molto difficile tra un calciomercato che va a rilento e le precedenti gare poco felice.

A fine maggio, in Australia, la Roma aveva piegato il Milan con un netto 5-2 firmato Baldanzi, Abraham (obiettivo rossonero), Angelino, Dybala e Azmoun, rendendo inutili le reti di Theo Hernandez e Okafor nella ripresa.

La più recente sfida contro il Rapid Vienna è stata ancora più negativa se vogliamo, dato che contro i giallorossi era stata giocata poco dopo la fine del campionato. Con gli austriaci, match andato in onda il 20 luglio, i rossoneri hanno fatto molta fatica e hanno subito anche la beffa dell’1-1.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY MILAN