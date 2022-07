CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Il Bruges trattiene De Ketelaere, Sanches ancora lontano

Calciomercato Milan news, nuova offerta al Bruges per De Ketelaere

Il Milan sta cercando un nuovo centrocampista per sistemare la trequarti del tecnico Pioli per la stagione che sta per cominciare ed il nome più caldo in questa sessione di calciomercato estivo rimane quello di Charles De Ketelaere, di proprietà del Club Brugge. I rossoneri stanno trattando con i belgi da almeno un paio di settimane e dopo una prima proposta respinta al mittente, Massara e Maldini si sarebbero fatti nuovamente avanti nelle scorse ore con una nuova offerta.

Il tentativo lombardo sarebbe dunque da 27 milioni di euro più bonus, con la cosapevolezza che pure lo stesso ventunenne avrebbe ormai da tempo accettato e deciso di trasferirsi al Milan per proseguire la sua carriera. Tuttavia, nonostante l’offerta venga ritenuta troppo dal Bruges, bisogna anche sottolineare che i belgi vorrebbero poter contare su De Ketelaere fino al 17 luglio per affronta il Gent nella Supercoppa del Belgio prima di lasciarlo partire.

Calciomercato Milan news, Renato Sanches preferisce il PSG

Detto del trequartista, a centrocampo servirebbe anche un altro elemento da collocare in posizione più arretrata ed il profilo seguito con maggior interesse per completare la rosa del Milan in questi giorni di calciomercato sarebbe quello di Renato Sanches, di proprietà del Lille. Il portoghese è però un obiettivo anche del Paris Saint-Germain e, nonostante i rossoneri abbiano già un accordo con la società rossoblu, il calciatore stesso spingerebbe per il trasferimento nella Capitale specialmente dopo la proposta da 10 milioni di euro rivelata dalla stampa transalpina di Le10Sport per aggiudicarselo.

