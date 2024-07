CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FOFANA ANCORA IN PIEDI…

Il calciomercato del Milan attendeva con ansia una risposta dal Monaco riguardo alla seconda offerta presentata circa una settimana fa per Youssuf Fofana, e questa è arrivata nelle ultime ore. Il club del Principato non ha ritenuto ancora sufficiente la proposta di 17 milioni di euro, bonus inclusi, presentata dai rossoneri. Tuttavia, le parti restano in contatto e la trattativa non sembra essersi arenata. Secondo fonti francesi, il Milan si starebbe avvicinando alla richiesta del direttore sportivo Thiago Scuro.

Nei giorni scorsi, si è parlato con insistenza di un possibile interesse da parte di Manchester United e Atletico Madrid per Fofana. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, un’offerta significativa al Monaco è arrivata dal West Ham. Nonostante questo, Youssouf Fofana non sembra interessato, poiché desidera giocare in un club che parteciperà alla prossima Champions League. La sua priorità rimane il Milan: l’accordo sui termini personali è stato definito per un quadriennale a circa 3 milioni di euro più bonus a stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L’UDINESE LASCIA SAMARDZIC IN PANCHINA

Il calciomercato del Milan è attivo per rafforzare il centrocampo della rosa di Paulo Fonseca. Dopo la brillante vittoria nell’amichevole americana contro il Manchester City, e in attesa che i big tornino ad allenarsi, i dirigenti rossoneri stanno puntando su alcuni profili ben delineati. Tra questi c’è Lazar Samardzic, trequartista dell’Udinese, sul quale il club rossonero sta lavorando ormai da diverse settimane, cercando di superare un’insidiosa concorrenza.

Secondo i rumors di calciomercato, il giocatore classe 2002 è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti dell’amichevole tra Udinese e Colonia, un segnale chiaro che il suo futuro potrebbe essere lontano da Udine. Il Milan lo ha individuato come obiettivo di calciomercato principale per rinforzare la trequarti, ma sarà necessario negoziare con il club friulano. L’Udinese, infatti, ha rifiutato le contropartite proposte dai rossoneri, ovvero Yacine Adli e Tommaso Pobega, e non sembra voler scendere dalla richiesta iniziale di 25 milioni di euro.