CALCIOMERCATO MILAN, IL PUNTO DELL’AD FURLANI

Solo Alvaro Morata caratterizza finora il calciomercato Milan, ma la società rossonera sta lavorando per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca per la nuova stagione, senza fretta, come precisato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che è stata rivista del tutto la squadra, perché il gruppo a disposizione non era quello auspicato, invece la situazione quest’estate è cambiata. C’è più strategia e pazienza, infatti ha rimarcato l’arrivo di Morata, un rinforzo «importante», per quanto riguarda le altre mosse non si sbilancia.

«Non diciamo nomi precisi, guardiamo tanti giocatori e potenziali acquisti, il mercato finisce a fine agosto e abbiamo tanto tempo», ha spiegato Furlani. La società rossonera si muove, ma con attenzione: ad esempio, i colpi attesi sono Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal, che hanno già espresso la volontà di indossare la maglia del Milan, ma è forte anche la presa su Youssuf Fofana, anche se il Monaco resiste, e si monitora pure Fullkrug.

CALCIOMERCATO MILAN: RITORNO ALLA CARICA PER KONÉ

In attesa di comprendere che margini ci sono per Pavlovic, sul fronte del calciomercato Milan si lavora per un centrocampista per Paulo Fonseca: questo è il caso di Fofana, per il quale però sono state riscontrate delle difficoltà negli ultimi giorni. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha deciso di prendere in considerazione altre piste. A tal proposito, secondo MilanNews, l’alternativa è Manu Koné, un profilo che il Milan segue da diverso tempo, infatti era finito nel mirino del club rossonero già tre anni fa, quando però preferì il Borussia Mönchengladbach.

Anche Matteo Moretto di Relevo ha raccolto indiscrezioni su Koné, il cui agente Jonathan Maarek a Sky ha spiegato che quella scelta fu difficile per il calciatore francese, ma preferì trasferirsi in Germania in quanto lo riteneva uno step importante per la sua crescita e un’occasione per giocare con maggiore continuità. Ora però le strade tra Koné e il Milan potrebbero incrociarsi davvero, nel frattempo il talento classe 2001 è impegnato in patria per le Olimpiadi di Parigi 2024.