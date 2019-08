CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Kessie verso il Wolverhampton, poi Modric! (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan potrebbe dover registrare una partenza a sorpresa nelle ultimissime ore del mercato inglese. Secondo quanto riportato da Sportitalia nella consueta trasmissione serale dedicata alle trattative estive, il Milan sarebbe infatti intenzionato ad accettare l’offerta del Wolverhampton per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sarebbe stato ceduto per 25 milioni di euro, valutazione ritenuta sufficiente dal club rossonero. Ma c’è distanza tra domanda e offerta per quanto riguarda l’ingaggio che Kessié percepirebbe in Premier League: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, “Kessie guadagna 2,5 e chiede 4 a stagione, l’offerta è di 2,7-2,8.” L’impressione è che, restando meno di 24 ore alla chiusura del mercato inglese, se l’aumento dell’ingaggio sarà così modesto l’affare potrebbe saltare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SOGNO MODRIC

Ora il Milan per ravvivare il suo calciomercato spera di poter piazzare un colpo ad effetto: se Kessié partisse sarebbe l’ennesima cessione in una rosa rivoluzionata da quando il nuovo tecnico Marco Giampaolo è arrivato alla guida della squadra e da quando il club ha accettato l’esclusione dall’Europa League per scontare le sanzioni relative al fair play finanziario. Da diverse settimane il sogno rossonero ha un nome ben preciso: Luka Modric, il Pallone d’Oro in carica che, visto il mancato rinnovo del contratto, il Real Madrid accetterebbe di veder partire per circa 20 milioni di euro. Il condizionale però è d’obbligo, visto che Modric sarebbe inserito nella trattativa che il Real vorrebbe portare avanti per strappare Neymar al Paris Saint Germain.

