CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao riflette sul futuro, Bakayoko resta in partenza

Calciomercato Milan news, Leao ha bisogno di ripagare lo Sporting Lisbona

Il Milan sta abbracciando un nuovo portiere con l’arrivo di Devis Vasquez in questa sessione di calciomercato invernale e nel frattempo i dirigenti ragionano anche su altri fattori, su tutti la permanenza di Rafael Leao. Cercato dal Chelsea in Inghilterra e del Paris Saint-Germain in Francia, Leao avrevve ricevuto una proposta di rinnovo contrattuale per i prossimi cinque anni a sei milioni di euro netti a stagione, un bello sforzo se si pensa ai parametri societare del club attuati negli ultimi anni.

Tuttavia, il portoghese avrebbe bisogno di ottenere un ingaggio molto più elevato dovendo ripagare lo Sporting di Lisbona per la causa persa in merito al suo svincolamento dai biancoverdi per passare al Lille, avvenuto in maniera non del tutto corretta come stabilito dal tribunale che ha imposto un risarcimento da 20 milioni. Possibile dunque che le strade di Leao e del Milan si separino sebbene il calciatore non disdegnerebbe poter continuare a Milanello.

Calciomercato Milan news, Bakayoko rimane in uscita dai rossoneri

L’unico vero elemento della rosa del Milan che potrebbe salutare nel corso del calciomercato poichè non rientrante nei piani di società e allenatore è Tiémoué Bakayoko. Ancora in prestito dal Chelsea, i lombardi preferirebbero liberarsene visto il costo elevato dell’ingaggio e lo scarso apporto fornito alla compagine guidata dal tecnico Pioli. La speranza dei dirigenti sarebbe quella di ricevere un’offerta da qualche club interessato anche se il Nottingham Forrest ed il Galatasaray non sembrano voler fare sul serio per aggiudicarselo.

