CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao: rinnovo complicato. Il punto su Sportiello e Bakayoko

Calciomercato Milan news, sempre più lontano il rinnovo di Rafael Leao

Il caso più spinoso per il Milan in questa finestra invernale di calciomercato è stato senza dubbio rappresentato dal rinnovo del contratto di Rafael Leao. Il portoghese, in scadenza a giugno 2024 e quindi al termine della prossima stagione, sembra sempre più lontano dal raggiungere un’intesa e prolungare il suo rapporto con i rossoneri. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Leao ed il suo entourage vorrebbero dimezzare la clausola rescissoria attualmente fissata a 150 milioni di euro, aspetto che i lombardi non vorrebbero invece modificare. Dopo i colloqui avuti nei mesi scorsi, il direttore Maldini ed i suoi collaboratori non sarebbero più in buoni rapporti con l’agente Jorge Mendes, l’avvocato Dimvula ed il padre del lusitano, il cui futuro appare a questo punto sempre più lontano da Milanello.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sportiello subito tra i pali, Pioli confermato in panchina

Calciomercato Milan news, Marco Sportiello subito al posto di Tatarusanu

Le prestazioni di Ciprian Tatarusanu hanno fatto storcere il naso in casa Milan che, aspettando il ritorno dall’infortunio di Mike Maignan, in questo calciomercato invernale si è già accaparrato il giovane Devis Vasquez dal Guaranì, sebbene il ragazzo sia ancora troppo acerbo per poter coprire il ruolo di titolare tra i pali. Come sottolinea SportMediaset, i rossoneri tenteranno di portare a Milanello subito Marco Sportiello, per il quale hanno già un accordo per luglio e che l’Atalanta porebbe anche liberare con un’offerta non molto diversa da quella portata a dicembre da Maldini e Massara.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo in stand-by, Spurs su Osorio. Pioli: "Siamo già ok"

Calciomercato Milan news, Zaniolo fuori dalla Roma e Bakayoko in uscita

In quest’ultimo giorno di calciomercato invernale il Milan rimane attento alla situazione di Nicolò Zaniolo. Messo fuori dal progetto dalla Roma, l’azzurro dovrebbe muoversi dalla Capitale per 35 milioni di euro, cifra questa che i rossoneri non sono per ora in grado di soddisfare come invece avrebbe potuto fare il Bournemouth, salvo registrare il rifiuto dello stesso giocatore. Improbabile inoltre che i giallorossi vogliano cedere un giocatore importante ad una concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League mentre chi dovrebbe dire addio a Milano è Tiémoué Bakayoko che, dopo alcuni rumors, stando a Sky Sport dovrebbe trasferirsi alla Cremonese.

