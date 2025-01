Calciomercato Milan News: Lorenzo Lucca sostituto di Alvaro Morata

Il calciomercato Milan vive in questi ultimi giorni dei continui cambiamenti sul fronte del possibile nuovo arrivo dell’attaccante, dopo i primi nomi altisonanti di Rashford e Joao Felix che però è difficile che arrivino in prestito o a titolo definitivo in questa sessione di mercato, si è iniziato a parlare con il Feyenoord per Santiago Gimenez che però difficilmente lascerà l’Olanda nell’immediato e nel caso non per meno di 40 milioni. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Lorenzo Lucca per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri immediatamente con un attaccante che possa garantire una quantità di gol superiore a quelli degli ultimi anni.

A questo proposito alcune voci del calciomercato Milan parlano di un interessamento nei confronti di Alvaro Morata da parte di diverse squadre di un campionato al di fuori dell’Europa e che potrebbero convincere lo spagnolo a suon di milioni e con l’opportunità di chiudere la carriera in maniera tranquilla. Le squadre interessate fanno parte della MLS e sono gli LA Galaxy, campioni in carica, New York City e Atlanta United e sembrano poter essere interessate a spendere una cifra intorno ai 10 milioni per portare negli Stati Uniti l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata però non sembra ancora interessato a lasciare l’Europa e avvicinarsi al suo ritiro.

Calciomercato Milan News: il futuro di Theo Hernandez e Davide Calabria

Altra importante questione per il calciomercato Milan è quella di Theo Hernandez e Davide Calabria e i loro rinnovi, il rapporto tra i giocatori e l’allenatore sembra essere ai minimi storici e così anche la relazione con la società che non sembra essere interessata a rinnovare i contratti di nessuno dei due terzini. Il francese è in scadenza nel 2026 e non c’è il rischio di perderlo a parametro zero ma la prossima estate il suo prezzo non potrà essere superiore ai 40 milioni, cifra che verrebbe poi reinvestita per l’attaccante, Santiago Gimenez, il Milan però con la sua cessione andrebbe a perdere uno dei giocatori più forti della rosa ma che ormai non sembra più interessato a giocare per i rossoneri.

La situazione di Davide Calabria però è leggermente differente e la lite con Conceiçao vista alla fine dell’ultima partita contro il Parma evidenzia il momento di difficoltà del calciatore che ha trovato poche occasioni per giocare in questa stagione e che la società sembra aver abbandonato, infatti la dirigenza ha già comunicato di non aver intenzione di offrire il rinnovo all’ex capitano che ha avuto da ridire anche con la scelta societaria e del tecnico di togliere a lui e al francese la fascia da capitano per affidarla a Maignan.