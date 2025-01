CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PASSI AVANTI PER GIMENEZ

Il calciomercato Milan continua a trattare per Santiago Gimenez. I rossoneri e il Feyenoord sono in forte contatto per trattare il passaggio del messicano. Il club olandese però vuole prima assicurarsi il miglior posizionamento possibile in Champions League. Dunque la squadra di Rotterdam vuole avere Santiago Gimenez a disposizione per la sfida contro il Lille. D’altronde il Feyenoord è a 13 punti, così come come il Bayer Leverkusen che sarebbe momentaneamente qualificato come una delle prime otto. Questo significa che se il Feyenoord dovesse battere il Lille potrebbe addirittura saltare i playoff per le squadre tra la nova e la ventiquattresima posizione quindi evitare un turno che potrebbe costare la campagna europea.

Il Milan naturalmente spera che non succeda nulla dal punto di vista fisico, visto il caso Emerson Royal. Dopo mercoledì però si apre una nuova finestra con Santiago Gimenez sempre più spedito verso la Milano rossonera.

L’ultima notizia inedita, resa nota da Matteo Moretto, vede un club arabo che ha sondato il terreno per l’attaccante messicano. Il centravanti però sembra intenzionato a dare massima priorità al calcio europeo, mettendo da parte le sirene arabe.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JOVIC DICE NO AL MONZA (PER ORA)

Il calciomercato Milan punta forte su Santiago Gimenez e a confermarlo è anche Zlatan Ibrahimovic. Il Consigliere senior dei rossoneri ha dichiarato: “Santiago Giménez, è un talento di alto livello con un enorme potenziale. Sappiamo tutti quanto è bravo”. Ibra ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker, fin qui primo acquisto di gennaio. Sulle possibili cessioni, Ibrahimovic non ha dubbi “Nuove offerte per Theo, Maignan, Reijnders? Siamo sulla buona strada dato che sono tutti felici di essere qui“. Insomma, le situazioni dei big sono tutte sotto controllo.

Nelle prossime ore del calciomercato Milan invece si parlerà anche di Luka Jovic. Entrato a partita in corso nella sfida contro il Parma, ma la sua cessione è molto probabile. Il Monza ha avanzato una proposta, ma il calciatore serbo non è convinto della destinazione.