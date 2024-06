CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Moncada a Londra per Matty Cash. Zirkzee, nodo commissioni (8 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LAVORI IN CORSO PER L’ATTACCO

Il calciomercato del Milan si muove tra situazioni note e nomi a sorpresa. Trovare il sostituto di Giroud resta la priorità e il nome caldissimo resta quello di Joshua Zirkzee, Il Milan sta valutando di acquisire il centravanti olandese tramite il pagamento della clausola di 40 milioni di euro al Bologna, che permetterebbe al club rossonero di portare il giocatore a Milanello anche se l’agente Kia Joorabchian avrebbe richiesto una commissione molto alta che potrebbe frenare un affare che, col pagamento della clausola, non richiederebbe il disco verde del club rossoblu.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Svolta Zirkzee, le cifre dell'operazione. Per Fofana c'è la fila (7 giugno 2024)

Questo esborso, sommato alle elevate richieste di commissioni dell’agente, avrebbe un impatto significativo sul bilancio del club. Quanto costerebbe dunque Zirkzee al Milan? Ipotizzando un contratto quinquennale, molto probabile vista la giovane età del giocatore (classe 2001), l’ammortamento annuale sarebbe di 8 milioni di euro. Questa cifra rappresenterebbe la quota di ammortamento più alta della rosa, superando persino quella di Charles De Ketelaere per la stagione 2023/24, che era di 7,1 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sesko decide sui rossoneri, il Girona fa il prezzo per Tsygankov (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MATTY CASH NOME A SORPRESA

Il Milan nel ftrattempo sta esplorando il calciomercato, sia nazionale che estero. Il dirigente rossonero Moncada è recentemente volato a Londra per discutere con l’Aston Villa della possibilità di portare in Italia Matty Cash, terzino classe 1997. Il giocatore polacco ha collezionato 46 presenze nell’ultima stagione e può giocare sia come terzino destro che come esterno di centrocampo. Inoltre, il Milan ha avuto colloqui anche con altri club inglesi che devono fare cassa entro il 30 giugno 2024.

A Londra si trovano anche gli agenti di Zirkzee, e non è da escludere che possa avvenire un incontro tra le parti per cercare un accordo sulle commissioni, che il Milan considera troppo elevate (circa 15 milioni di euro). Inoltre, il nome di Broja rimane un obiettivo di calciomercato del Milan come alternative se le cose non dovessero andare come sperato con l’olandese: il centravanti del Chelsea potrebbe rappresentare una trattativa interessante se le condizioni fossero favorevoli, ma è una situazione che scatterà solo ed esclusivamente dopo aver risolto, in un modo o nell’altro, la situazione Zirkzee.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bomba Lukaku (in prestito), per Dobvyk si fa sul serio (oggi 5 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA