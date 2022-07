Calciomercato Milan News/ Muro del Lille per Sanches, la richiesta di Mendes per Leao

Calciomercato Milan news, il Lille non molla Renato Sanches

Il centrocampo è senza dubbio la zona del campo in cui il Milan vorrebbe metere maggiormente mano in questa sessione di calciomercato estivo. I rossoneri stanno infatti lavorando da ormai diverso tempo per trovare un nuovo trequartista ed anche nel mezzo farebbe comodo un ulteriore elemento specialmente dopo l’addio a parametro zero di Franck Kessie, il quale ha firmato con il Barcellona.

Il nome più caldo in questo senso resta quello di Renato Sanches del Lille, calciatore che però si trova nel mirino pure del Paris Saint-Germain. Il calciatore, stando ai rumors, preferirebbe trasferirsi a Parigi ma secondo le indiscrezioni provenienti da RMC Sport, l’operazione sarebbe tutt’altro che in via di definizione. Il Lille non sembra infatti voler abbassare le proprie pretese rimanendo convinti nel cedere Sanches per una cifra non inferiore ai 12 milioni di euro. Il Milan rimane attento e discute con il procuratore Jorge Mendes anche per altri calciatori.

Calciomercato Milan news, la richiesta d’ingaggio per Leao

Un giocatore che milita nel Milan ed i cui interessi vengono gestiti dall’agente Mendes è Rafael Leao, la cui permamenza in rossonero comincia ad essere messa in discussione per il futuro. Attualmente sotto contratto fino al giugno del 2024, il procuratore del portoghese, secondo Il Giornale, avrebbe chiesto ai lombardi un aumento di stipendio che permetta all’assistito di percepire addirittura 7 milioni di euro, cifra ben superiore ai 4.5/5 milioni che Massara e Maldini stavano preparando fino al 2027. Sempre Mendes punterebbe inoltre ad abbassare la clausola rescissoria fissata a 150 milioni di euro così da agevolarne la partenza in caso di offerte da club importanti. Le parti dovranno dunque incontrarsi nuovamente per continuare a cercare un’intesa.

