CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Onana o Vranckx nel mezzo, Ballo-Touré verso la Turchia

Calciomercato Milan news, Onana o Vranckx per il centrocampo

Il Milan continua a cercare un nuovo centrocampista in questa finestra di calciomercato estivo. Il vuoto lasciato da Franck Kessie, passato al Barcellona a parametro zero non avendo rinnovato il suo contratto, potrebbe essere difficile da colmare per i rossoneri nel corso della stagione appena cominciata e al tecnico Pioli farebbe comodo un elemento in più su cui poter contare. Inoltre, l’infortunio rimediato da Krunic mette in difficoltà l’allenatore milanista in vista delle prossime gare ufficiali.

A causa della richiesta troppo elevata del Midtjylland per Raphael Onyedika, i dirigenti del Milan starebbero virando su altri profili come quelli di Aster Vranckx, diciannovenne di proprietà del Wolfsburg e nel mirino anche del Bologna, e Jean Onana, ventiduenne di proprietà del Bordeaux da non confondere con il portiere dell’Inter oppure con il suo omonimo in forze all’Everton.

Oltre ad eventuali nuovi innesti in entrata, in casa Milan si sta ragionando anche su qualche cessione per questa parte finale della sessione estiva di calciomercato. Chi potrebbe lasciare i rossoneri è Fodé Ballo-Touré, terzino arrivato lo scorso anno dal Monaco senza però offrire l’apporto che ci si aspettava. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Calciomercato.com, il Galatasaray vorrebbe aggiudicarsi il venticinquenne che potrebbe dunque salutare per poco più di 4,5 milioni di euro, ovvero la somma che era stata pagata al momento del suo trasferimento in Lombardia.

