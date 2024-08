CONSIGLI FANTACALCIO 2024/2025: PRENDERE MORATA PUÒ SVOLTARTI LA STAGIONE

Il calciomercato è finito ieri sera ed ora è giunto il tempo per i consigli Fantacalcio 2024/2025 iniziando dai nuovi arrivati del Milan che è stata una delle squadre più attive della Serie A sia in entrata che in uscita. Vos, Fofana, Pavlovic, Emerson Royal e Morata sono i cinque acquisti del calciomercato Milan che ha anche visto tanti addii tra cui quelli di Kalulu, Adli, Pobega, Giroud e De Ketelaere che sono stati tutti sostituiti dalla dirigenza rossonera. In ottica Fantacalcio, gli occhi degli appassionati sono tutti puntati su Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic che sono i fiori all’occhiello del calciomercato dei rossoneri e due dei calciatori chiave per il modulo di Fonseca.

PAGELLE CALCIOMERCATO MILAN/ Mercato da 6.5 per i rossoneri: rinnovamento ma manca qualcosa

Il momento giusto per acquistare Alvaro Morata al Fantacalcio potrebbe essere proprio questo perché lo spagnolo è fermo dalla prima giornata di Serie A per un infortunio che riporterà lo spagnolo in campo solo dopo la sosta per le nazionali. Il valore di Morata è indiscutibile ed è tra i top attaccanti presenti nel listone e da lui ci si può aspettare una cifra intorno ai 15 gol in stagione con l’incognita dei calci di rigore che potrebbe far salire il suo prezzo all’asta.

Rabiot al Milan, colpo a sorpresa? Incontro con mamma-agente/ Calciomercato: dipende da... (30 agosto 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO 2024/2025: EMERSON ROYAL E PAVLOVIC SONO TOP?

Tra i consigli Fantacalcio 2024/2025 entra di prepotenza il nome di Strahinja Pavlovic che, nonostante la brutta prestazione Milan a Parma, ha dimostrato ottima solidità e potrebbe essere un difensore ideale per il modificatore difesa anche se bisogna misurare il fattore cartellini in un campionato come la Serie A. Non convince, invece, l’acquisto di Emerson Royal che è arrivato dal Tottenham tra i festeggiamenti dei tifosi inglesi che hanno visto il terzino brasiliano non al livello della Premier League.

L’impatto con la Serie A potrebbe dargli una mano soprattutto dal punto di vista fisico ma ha ancora tantissimo su cui lavorare in fase difensiva dove, già a Parma, ha dimostrato di essere ancora in ritardo. C’è poco da dire, invece per Silvano Vos che difficilmente troverà spazio in prima squadra e per Fofana che è un centrocampista di quantità poco utile per i fantallenatori in cerca di bonus e che potrebbe anche avere un minutaggio ridotto per via dell’abbondanza che c’è sulla mediana di Fonseca.

Calciomercato Milan News/ Rabiot, contatti con la mamma-agente di Rabiot come dopo Bennacer (30 agosto 2024)