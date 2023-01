CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Piace Loftus-Cheek, attenzione a Zaniolo ed Aouar

Calciomercato Milan news, idea Loftus-Cheek o Pulisic dal Chelsea

Il Milan sta valutando quali movimenti di calciomercato effettuare tra questa e la prossima sessione di calciomercato. Nei giorni scorsi avevamo già sottolineato come i rossoneri stessero tenendo d’occhio diversi giocatori del Chelsea vista gli importanti innesti effettuati dai Blues in queste settimane, ipotizzando dunque l’addio per alcuni calciatori che non avrebbero più trovato molto spazio. Se da una parte il marocchino Hakim Ziyech continua a godere della stima del tecnico Potter, altri elementi come Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic potrebbero decidere di accasarsi altrove. Come rivelato da Calciomercato.com, la richiesta per l’inglese rimane di 30 milioni di euro e quindi troppo elevata per le casse milaniste che non avrebbero in ogni caso particolari problemi nell’arrivare invece allo statunitense di origini croate.

Un giocatore che potrebbe salutare il Milan entro la finestra estiva di calciomercato è Brahim Diaz. Lo spagnolo si trova a Milanello in prestito dal Real Madrid e per riscattarlo i rossoneri dovrebbero versare alle merengues ben 22 milioni di euro, cifra abbastanza proibitiva per Maldini e soci che vorrebbero appunto ridurre il riscatto già pattuito. Il Real non sembra però intenzionato a fare sconti volendo piuttosto puntare su Diaz dalla prossima stagione e per questo motivo il Milan potrebbe decidere di virare su un altro profilo come quello di Houssem Aouar, in scadenza di contratto con l’Olympique Lione con cui non vorrebbe rinnovare e cercato anche dal Manchester United sebbene il francese abbia rivelato agli amici di volersi trasferire in Lombardia.

Calciomercato Milan news, rossoneri attenti alla situazione di Zaniolo

Il Milan potrebbe inserirsi nella corsa a Nicolò Zaniolo della Roma in fase di calciomercato. Già cercato nel recente passato, i rossoneri non avevano però potuto fare molto a causa della richiesta iniziale da 40 milioni di euro formulata dai giallorossi per il cartellino del calciatore che adesso potrebbe invece lasciare la Capitale per circa 25 milioni. L’arrivo di Zaniolo, stando a Sky Sport, potrebbe in ogni caso avvenire più probabilmente in estate ma potrebbero arrivare ulteriori novità al riguardo dopo il posticipo di martedì contro la Lazio.

