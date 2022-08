CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Più N’Dicka che Diallo, proposta respinta per Ross

Calciomercato Milan news, N’Dicka più di Diallo per il reparto arretrato

Il Milan è ancora alla ricerca di nuovi rinforzi per potenziare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli in questo agosto di calciomercato estivo. I rossoneri, dopo aver salutato il capitano Alessio Romagnoli che è passato alla Lazio a parametro zero, vorrebbero accaparrarsi un altro difensore centrale su cui puntare nel corso della stagione e stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte potrebbe essere l’elemento giusto per completare la rosa.

Stando a quanto riportato dalla stampa tedesca, i lombardi potrebbero farsi avanti con i biancorossoneri con un’offerta da 15 milioni di euro per provare ad aggiudicarsi il ventiduenne francese di origini camerunensi in scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023. Arrivare a N’Dicka potrebbe rivelarsi più semplice che continuare a percorre la strada che porterebbe ad Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, club con cui si ipotizzava un nuovo incontro per definire il prestito con diritto di riscatto in settimana.

Calciomercato Milan news, offerta respinta per il giovane Oliver Ross

Il Milan è da sempre una delle società più attente ai giovani di talento del panorama calcistico internazionale ed anche in questa sessione estiva di calciomercato i rossoneri stanno confermando questa predisposizione che ha dato diverse soddisfazioni a livello strategico negli ultimi anni. I lombardi avrebbero infatti messo nel mirino Oliver Ross, diciasettenne di proprietà dell’Aalborg per il quale Massara e Maldini avrebbero già presentato una prima offerta che, secondo Calciomercato.com, sarebbe però stata respinta al mittente.

