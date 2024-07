Calciomercato Milan News/ Possibile blitz per Todibo, telefonata a Giuntoli per Milik (oggi 15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BLITZ PER TODIBO?

Giorni intensi e importanti quelli del calciomercato Milan: è ufficialmente iniziata l’era di Paulo Fonseca ma Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro, vuole una rosa corta e funzionale e naturalmente rinforzata rispetto alla passata stagione. Per l’attacco dovrebbe arrivare l’assalto definitivo ad Alvaro Morata che, vinti gli Europei 2024 da capitano, adesso si può concentrare sul futuro e verosimilmente si vestirà da rossonero: ricordiamo che l’attaccante spagnolo ha giocato quattro anni nella Juventus e questo lo diciamo perché le ultime indiscrezioni di calciomercato sembrano legare la società bianconera al Milan. Innanzitutto per Jean-Clair Todibo: il centrale francese gioca nel Nizza e la Juventus, interessata da tempo, può mettere in campo i buoni rapporti tra Cristiano Giuntoli e la società transalpina, visto il più che recente acquisto di Khéphren Thuram.

Tuttavia sul calciomercato esistono anche i blitz, ed è quello che potrebbe operare il Milan: Fonseca studia la rosa difensiva e sa che almeno uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw (che piace molto al Newcastle) potrebbe partire, per questo Todibo potrebbe essere un’idea con l’aggiunta di un potenziale sgarro a una rivale per lo scudetto, anche se l’operazione si prospetta tutt’altro che semplice visto che per il difensore il Nizza chiede almeno 35 milioni di euro, una cifra che in questo momento il Milan – ma nemmeno la Juventus – sembrerebbe potersi permettere prima di avere fatto uscire qualche pezzo pregiato. Attenzione però a questo versante…

TELEFONATA PER MILIK

Inoltre l’asse Juventus-Milan in termini di calciomercato potrebbe riguardare anche Arkadiusz Milik, e qui ovviamente il contesto sarebbe totalmente diverso. Pubblicamente l’attaccante polacco ha sempre detto di trovarsi bene in bianconero, ma nell’ultima stagione non ha giocato tantissimo e per questo sarebbe nata la volontà di cambiare aria per rilanciarsi. Presumibilmente Milik non si trova nella posizione di forzare una cessione ma certamente sarebbe più che propenso ad ascoltare offerte: sa bene infatti che il titolare nel ruolo rimane Dusan Vlahovic, a meno di un addio da parte del serbo, e che altrove potrebbe trovare maggiore spazio.

Questo altrove potrebbe essere nel Milan: si mormora di una telefonata che la dirigenza rossonera avrebbe già fatto alla Juventus per chiedere informazioni, è realistico pensare che Milik possa partire per 10 milioni di euro e sarebbe certamente un bel colpo per Fonseca, perché è un calciatore che conosce molto bene la Serie A (ha giocato anche nel Napoli) e ha esperienza internazionale, anche in questo caso potremmo dire che il Milan toglierebbe a un’avversaria un giocatore comunque importante e di livello e con lui e Morata, da affiancare a Luka Jovic, rafforzerebbe ulteriormente il proprio reparto offensivo. Anche qui dunque aspettiamo qualche novità importante in sede di calciomercato, Milk presto potrebbe vestire la maglia rossonera del Milan.











