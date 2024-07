Khéphren Thuram, chi è?/ Figlio e fratello d’arte, giocherà nella Juventus come papà Lilian (9 luglio 2024)

KHEPHREN THURAM, CHI È IL NUOVO ACQUISTO DELLA JUVENTUS

Ecco il nuovo acquisto della Juventus: scopriamo chi è Khéphren Thuram, che dopo la firma di Michele Di Gregorio diventa di fatto il secondo calciatore del nuovo ciclo di Thiago Motta. A dire il vero, di Khéphren Thuram si è parlato a lungo anche in passato: la curiosità è che è nato a Reggio Emilia, dunque in Italia, perché nel marzo 2001 papà Lilian giocava nel Parma (di lì a poco si sarebbe trasferito alla Juventus). Dunque Khéphren Thuram diventa il terzo membro della famiglia a giocare in Serie A: l’anno scorso è sbarcato all’Inter il fratello maggiore Marcus, già determinante nella conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri con una stagione entusiasmante, formando una coppia affiatatissima con il capocannoniere Lautaro Martinez. Se Marcus è già stabilmente in nazionale, Khéphren Thuram deve ancora fare strada: ha una sola presenza (lo scorso anno) ma ne ha 18 con l’Under 21 e dunque un po’ di esperienza internazionale l’ha messa nel bagaglio.

È un centrocampista bravo nelle due fasi, ma specialmente nel gestire e impostare: ha forza fisica e può essere schierato in una cerniera a due come da mezzala a tre. Dal punto di vista della carriera, Khéphren Thuram andrà ora alle Olimpiadi per giocare con la Francia sotto la guida di Thierry Henry; è cresciuto nel Monaco e qui ha anche esordito in Champions League, ma è nel Nizza che si è affermato diventando un titolare inamovibile del club rossonero, nell’ultima stagione è stato allenato da Francesco Farioli e ha raggiunto la qualificazione in Europa League. Adesso inizia una tappa davvero importante per lui: dovrà dimostrare di poter essere determinante anche in un campionato tatticamente complesso come la Serie A, in più la Juventus ha tanta voglia di riscatto e dunque non ci saranno troppi margini per assestarsi. Sulla carta però si tratta di un ottimo colpo per i bianconeri.

LA VITA PRIVATA DI KHEPHREN THURAM, CHI È?

Se invece vogliamo scoprire chi è Khephren Thuram sul piano della vita privata, c’è ben poco da scoprire: come abbiamo detto il classe 2001 proviene da una famiglia di calciatori, Lilian Thuram ha giocato cinque anni nel Parma e altrettanti nella Juventus prima di andare al Barcellona, con la Francia ha vinto i Mondiali 1998 segnando una doppietta nella semifinale contro la Croazia, vinta in rimonta grazie a lui, e certamente è stato uno dei difensori più forti nella sua generazione, un centrale che però non di rado veniva schierato come terzino destro (stabilmente in nazionale, all’occorrenza nella Juventus). Marcus, più grande di quattro anni, lo aspetta in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo aver giocato nel Borussia Monchengladbach; anche lui è nato in Italia, a Parma, nel 1997.

La mamma si chiama Sandra, mentre non ci sono notizie certe circa una fidanzata: sembra dalle indiscrezioni e da quanto trapela che Khéphren Thuram sia ancora single (il fratello invece ha confermato da pochi giorni di avere una relazione) e non ci aiutano nemmeno le immagini del suo arrivo a Torino, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus, perché il centrocampista francese è sbarcato nel nostro Paese in compagnia di papà Lilian, che ne seguirà da vicino l’avventura esattamente come ha fatto con Marcus (ricordiamo che era presente alla festa scudetto dell’Inter, rendendosi anche protagonista di un siparietto quando ha dato un buffetto al figlio per aver saltato a un coro contro la Juventus).











