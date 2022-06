Calciomercato Milan news/ Pressing su De Ketelaere, problemi per Botman

Dopo la vittoria dello scudetto, il calciomercato del Milan sta per entrare nel vivo. La dirigenza rossonera sta monitorando diversi calciatori per rimpolpare la rosa a disposizione di Stefano Pioli ed è sempre più vicino l’acquisto di Renato Sanches: affare da 20 milioni di euro con il Lille, il calciatore è pronto a mettere nero su bianco un contratto fino al 2027 da 3 milioni di euro netti a stagione.

Si complica, invece, la pista che porta a Sven Botman. Il centrale difensivo olandese fa gola a Maldini e Massara, ma bisogna fare i conti con le richieste esose del Lille. Senza dimenticare la folta concorrenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Newcastle ha messo sul piatto 41 milioni di euro per il difensore: 17 milioni subito più 24 milioni pagabili in quattro anni. Per il giocatore un contratto fino al 2027. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.

CALCIOMERCATO MILAN: PRESSING SU DE KETELAERE

Il calciomercato regalerà a Stefano Pioli un rinforzo di spessore per l’attacco. Il Milan sta monitorando diversi profili e secondo Milan News il preferito è Charles De Ketelaere. Il trequartista è valutato 40 milioni di euro dal Club Bruges, ma la dirigenza rossonera punta ad abbassare la cifra con i bonus. Come alternativa, resistono le candidature di Nicolò Zaniolo della Roma e di Noa Lang del Club Bruges. Sempre più vicino, invece, il riscatto di Alessandro Florenzi: secondo il portale rossonero, la Roma concederà uno sconto rispetto ai 4,5 milioni di euro previsti nell’accordo sul diritto di riscatto fissato un anno fa. Trattativa in corso con il Chelsea invece per il futuro di Tiemouè Bakayoko. Il francese dovrebbe restare a Milano in prestito fino al 2023, ma verranno valutate tutte le ipotesi sul tavolo. Infine, capitolo Tomori: nonostante le numerose richieste, il centrale difensivo ha intenzione di restare alla corte di Pioli. In corso le trattative per il rinnovo di contratto fino al 2027.

