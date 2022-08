CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pure lo Spezia su Onana, spunta Joao Gomes e Pobega resta

Calciomercato Milan news, la situazione di Onana e Joao Gomes

Il Milan continua a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato con l’obiettivo di completare la rosa ed affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. I rossoneri avrebbero ancora bisogno di un nuovo centrocampista avendo perso a parametro zero Franck Kessie, che ha firmato con il Barcellona dopo aver deciso di non rinnovare, ed i profili seguiti da Massara e Maldini sono diversi.

I lombardi monitorano infatti ad esempio Aster Vranckx del Wolfsburg che però sarebbe trattato pure dall’Atalanta, società che avrebbe pure già presentato un’offerta per il giocatore. Discorso poi molto simile anche per Jean Onana del Bordeaux visto che in questo caso ci sarebbe pure lo Spezia sulle sue tracce. L’ultimo nome emerso nelle scorse ore è quello di Joao Gomes del Flamengo, giovane talentuoso che potrebbe arrivare poichè rientrante nei parametri stabiliti dal Milan sul mercato in quanto a età e costo del cartellino.

Dando uno sguardo sempre al centrocampo chi non dovrebbe lasciare il Milan in questi giorni di calciomercato estivo è Tommaso Pobega, appena arrivato dal Torino dopo l’ennesima annata vissuta in prestito. A margine della sfida vinta in casa della Cremonese, il direttore sportivo dei granata Vagnati ha spiegato: “E’ un giocatore del Milan e penso che lo tengano. Noi se riusciremo a inserire un giocatore con le giuste caratteristiche lo faremo.”

