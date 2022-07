CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Renato Sanches ad un passo dal PSG, offerta per Chukwuemeka

Calciomercato Milan news, Renato Sanches vicinissimo al PSG

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista centrale in questi due mesi di calciomercato estivo. Perso Franck Kessie a parametro zero, visto che l’ivoriano ha deciso di non prolungare il suo rapporto con i rossoneri e di firmare da svincolato con il Barcellona che gli garantiva un ingaggio più alto, Massara e Maldini hanno il loro bel da fare per sistemare l’organico a disposizione di mister Pioli per la stagione che sta per cominciare. Uno dei nomi accostati con maggior insistenza al Milan è quello di Renato Sanches, sotto contratto con il Lille fino al giugno del 2023.

Stando alle indiscrezioni più recenti, il Paris Saint-Germain starebbe intensificando i propri sforzi nell’aggiudicarsi il portoghese che avrebbe trovato l’accordo con i parigini per uno stipendio da 5 milioni di euro all’anno. Tuttavia, il Lille ed il PSG devono ancora accordarsi sulle cifre e la formula del trasferimento, ricordando che la società con alla guida l’ex romanista Paulo Fonseca in panchina preferirebbe non cedere il giocatore ad una diretta rivale.

I problemi riscontrati nell’arrivare a Renato Sanches stanno spingendo il Milan a valutare altri profili in questa finestra di calciomercato estivo. Per questa ragione, come rivela Sport Mediaset, i rossoneri starebbero per presentare un’offerta ufficiale all’Aston Villa per il diciottenne Carney Chukwuemeka, sotto contratto fino al giugno del 2023 e valutato 20 milioni di euro dagli inglesi.

