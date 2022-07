CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Renato Sanches e non solo, quattro nomi per il centrocampo

Calciomercato Milan news, Renato Sanches e gli altri candidati

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per varie zone del campo in questa finestra di calciomercato estivo. A centrocampo però l’addio a parametro zero di Franck Kessie, che ha firmato con il Barcellona da svincolato, ha lasciato un vuoto nel mezzo difficile da colmare sia dai dirigenti che dall’allenatore Stefano Pioli ma i profili seguiti in questo senso non mancano di certo. Il giocatore preferito rimane sempre Renato Sanches del Lille anche se il portoghese preferirebbe forse trasferirsi al Paris Saint-Germain che, pur senza affondare il colpo, ha manifestato interesse nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi il direttore generale del Tottenham Fabio Paratici ha parlato con i rappresentanti della società milanista e si è parlato di due giocatori che potrebbero fare al caso dei Lombardi, ovvero Japhet Tanganga e Pape Matar Sarr così da sondare il terreno per capire quali margini di sarebbero per portare avanti queste trattative. Un altro nome emerso più recentemente è quello di Carney Chukwuemeka, diciottenne di proprietà dell’Aston Villa.

Calciomercato Milan news, De Ketelaere ancora in sospeso

A centrocampo il Milan prosegue anche la ricerca di un nuovo trequartista in questi mesi di calciomercato. I rossoneri continuano ad attendere Charles De Ketelaere del Club Brugge nonostante rimanga una distanza di 5 milioni di euro tra la domanda e l’offerta. Entro martedì il Milan deciderà se continuare o meno quest’operazione o se virare su altri profili.

