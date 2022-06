Calciomercato Milan news/ Renato Sanches vicino, De Ketelaere per l’attacco

Diverse le operazioni di calciomercato imbastite dal Milan in questa prima fase della sessione estiva. Il primo innesto arriverà per il centrocampo e molto probabilmente sarà Renato Sanches. La trattativa con il Lille va avanti ormai da settimane e secondo la Gazzetta dello Sport la fumata bianca è dietro l’angolo: l’intesa con l’entourage del calciatore è già arrivata, restano alcuni dettagli da limare con la compagine transalpina.

Il Milan ha messo nel mirino anche un altro calciatore dei Dogues. Parliamo del centrale difensivo Sven Botman, reduce da un’altra stagione di altissimo livello. Secondo quanto reso noto dalla Rosea, il Diavolo ha già presentato un’offerta, che però non è stata accettata. Previsto un rilancio nei prossimi giorni, ma bisogna tenere a bada la concorrenza: sul gigante olandese ci sono anche Manchester United e Newcastle.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MOSSE PER L’ATTACCO

Il calciomercato estivo vedrà il Milan protagonista alla ricerca di un elemento per il reparto avanzato. Secondo la Gazzetta dello Sport, in cima alla lista degli obiettivi c’è Charles De Ketelaere, talento di proprietà Bruges. Il club belga chiede 30-40 milioni di euro per il suo cartellino, il Diavolo è pronto a lanciare l’assalto: si attende solo il rinnovo di Maldini e Massara. Sempre guardando in casa Bruges, il Milan monitora con interesse anche Noa Lang: il giovane olandese vuole andare via ed è molto interessato alla destinazione meneghina. Anche in questo caso, bisognerà fare i conti con le richieste dei nerazzurri. Altro nome sul taccuino del Milan è quello di Nicolò Zaniolo: la Roma chiede 50 milioni di euro per il fantasista, ma non è da escludere il possibile inserimento di Pobega come contropartita tecnica. Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione in prestito al Torino, piace molto a Mourinho. Sempre più vicino, inoltre, il riscatto di Alessandro Florenzi: il Milan cerca lo sconto sui 4,5 milioni pattuiti l’estate scorsa.

