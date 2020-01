Calciomercato Milan news/ Ricardo Rodriguez via solo a titolo definitivo

Ricardo Rodriguez è evidentemente uno dei nomi per il calciomercato Milan in uscita in questa sessione di gennaio. Sappiamo che il terzino svizzero ha perso posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli, anche perché una delle poche note liete della prima parte della stagione del Milan è stato l’eccellente rendimento di Theo Hernandez proprio nella posizione di Rodriguez, che è dunque scivolato nella parte della riserva e potrebbe allora cambiare aria, anche già in questa sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo del Milan naturalmente è quello di ottenere il massimo possibile dall’eventuale cessione di Ricardo Rodriguez (e degli altri possibili partenti), perché la Uefa vigila con grande attenzione sui conti rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PUNTO SU RICARDO RODRIGUEZ

Quale potrebbe essere dunque il destino di Ricardo Rodriguez in questo mese di gennaio? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Watford avrebbe effettuato una proposta di prestito con diritto di riscatto per il cartellino del giocatore svizzero del Milan. Il giocatore vuole arrivare all’Europeo in forma e dunque ha bisogno di giocare con continuità e potrebbe gradire la proposta inglese, tuttavia la proposta degli Hornets non interessa ai rossoneri, proprio perché il Milan lo ha messo sul mercato ma allo scopo appunto di ricavare qualche milione dalla sua cessione in questa sessione di calciomercato invernale. A Casa Milan sperano dunque che arrivi nei prossimi giorni qualche offerta più interessante…

© RIPRODUZIONE RISERVATA