RICARDO RODRIGUEZ AL BARCELLONA?/ “Offerti al Milan 15 milioni”: perché si può fare

Ricardo Rodriguez al Barcellona? E’ questa l’ultima voce riguardante il mercato del Milan in uscita. Stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Spagna e in particolare dal catalano “Sport”, solitamente molto ben informato delle vicende blaugrana, il terzino svizzero sarebbe finito nel mirino del Barca. La proposta iniziale formulata al Milan dal Barcellona sarebbe di 15 milioni di euro: una cifra che garantirebbe alle casse rossonere una plusvalenza che in tempi di Financial Fair Play sarebbe accolta con valore. Ricardo Rodriguez è infatti arrivato al Milan nell’estate del 2017 per una cifra di poco superiore ai 14 milioni di euro: come sottolineato da “La Gazzetta dello Sport, dopo due anni e con altri due anni di contratto, cederlo per più di 7,1 milioni genererebbe una plusvalenza per le casse di via Aldo Rossi.

RICARDO RODRIGUEZ AL BARCELLONA?

Quella che potrebbe portare Ricardo Rodriguez al Barcellona sembra essere la classica operazione che accontenta tutti. Da una parte i blaugrana, che in quel ruolo possono disporre del solo Jordi Alba; dall’altra i rossoneri, che invece proprio sulla corsia difensiva di sinistra hanno problemi di sovraffollamento con Ricardo Rodriguez a cui si aggiungono Laxalt, Strinic e soprattutto – a breve – Theo Hernandez, neo-acquisto in pectore in arrivo dal Real Madrid che il Milan per una cifra sui 20 milioni di euro che non ammette l’opzione di vederlo in panchina. Ecco perché l’interessamento del Barcellona per Ricardo Rodriguez sembra poter essere una pista concreta: d’altronde non sono molti i club europei in grado di garantire a RR, come viene chiamato a Milano, l’ingaggio percepito in rossonero. Il Barcellona è tra questi.

