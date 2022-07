CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri alle prese con i rinnovi di Rafael Leao e Tomori

Calciomercato Milan news, rinnovo ancora lontano per Rafael Leao

In questa sessione di calciomercato estivo i dirigenti del Milan stanno lavorando per consegnare a mister Pioli dei rinforzi all’altezza delle aspettative, così da confermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa nella stagione che sta per cominciare. I rossoneri stanno però anche cercando alcuni giocatori in grado di sostituire gli elementi che hanno salutato Milanello a parametro zero a fine giugno, convinti nel non voler proseguire la loro avventura milanista come Kessie e Romagnoli, accasatisi rispettivamente al Barcellona ed alla Lazio a parametro zero.

De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, niente bonus per lasciare subito il Bruges

Il Milan, e soprattutto i tifosi, non vuole vivere altre situazioni di questo tipo e per questa ragione starebbe ad esempio valutando il rinnovo del contratto di Rafael Leao, ora in scadenza nel giugno del 2024. Ricordando che al Lille spetterà il 15% dall’eventuale futura cessione, per Leao la possibile richiesta da 7 milioni di euro d’ingaggio stona, per usare un eufemismo, con il tetto ingaggi milanista fissato a 4,5 milioni. Forte della clausola rescissoria da 150 milioni di euro, solo a settembre le parti riprenderanno i discorsi al riguardo con l’agente Jorge Mendes senza tuttavia tralasciare l’interesse espresso dal Chelsea.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere preme sul Bruges, Ziyech si può ancora fare

Calciomercato Milan news, Fikayo Tomori vuole restare in rossonero

Detto di Leao, c’è però un altro calciatore del Milan che ha voluto allontanare le voci di calciomercato relative al suo futuro viste le parole di Fikayo Tomori nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del difensore classe 1997, sotto contratto fino al giugno del 2025: “Il rinnovo? Lo voglio, mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions… Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo.”

LEGGI ANCHE:

DE KETELAERE AL MILAN?/ Calciomercato: incontro a Lugano col Bruges, Ziyech piano B

© RIPRODUZIONE RISERVATA