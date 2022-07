CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri concentrati su De Ketelaere e Renato Sanches

Calciomercato Milan news, De Ketelaere per la trequarti

Nelle ultime ore sembrano aumentare le chances di vedere Charles De Ketelaere al Milan nel corso di questa finestra di calciomercato estivo. Le indiscrezioni più recenti rivelano infatti che i rossoneri avrebbero già ottenuto l’intesa con l’agente del calciatore firmando un contratto da 2,5 milioni di euro fino al 2027 ma la società non ha ancora raggiunto l’accordo con il Club Brugge, proprietaria appunto del calciatore.

Calciomercato Milan News/ Avanti per De Ketelaere e Ziyech, ufficiale Origi

La concorrenza del Leeds United non sembra spaventare i lombardi che, nonostante un’offerta da parte degli inglesi da 35 milioni di euro, contano appunto sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. I dirigenti Maldini e Massara avrebbero preparato una proposta da 25 milioni di euro bonus compresi ma la sensazione è che bisognerà effettuare un’ulteriore sforzo per avvicinarsi alla cifra di 30 milioni. L’interesse per belga non eslcude la pista Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea a cui piacerebbe che il Milan riscattasse Bakayoko, in prestito biennale ma non ritenuto come uno dei titolari inamovibili.

De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato news, c'è l'offerta per il belga del Bruges

Calciomercato Milan news, Renato Sanches sempre nel mirino

Il Milan non cerca solo un trequartista in questi giorni di calciomercato. Nel mezzo infatti, dopo aver perso Kessie che ha firmato a parametro zero con il Barcellona, servirebbe un altro elemento ed il nome più caldo rimane quello di Renato Sanches del Lille. Secondo i rumors, i rosssoneri avrebbero già trovato un’intesa con i francesi per un trasferimento da 10 milioni di euro sebbene siano ancora da limare i dettagli legati allo stipendio del calciatore seguito dall’agente Jorge Mendes.

LEGGI ANCHE:

Hakim Ziyech al Milan?/ Calciomercato news, Pioli: "Non so, Messias ha fatto bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA