Calciomercato Milan news/ Sfuma Botman. Per l’attacco spunta Ziyech

Brutte notizie per il calciomercato del Milan. Seguito per otto mesi e dopo settimane e settimane di trattative, Sven Botman non sarà un nuovo calciatore rossonero. Il centrale del Lille è pronto a vivere una nuova avventura in Premier League: è fatta per il suo passaggio al Newcastle. Niente da fare per il Diavolo, arrivato a 35 milioni di euro. Meno di quanto messo sul piatto dai Magpies, protagonisti di una campagna acquisti a dir poco ambiziosa.

Ora il Milan è alla ricerca di un’alternativa di valore per il pacchetto arretrato e non mancano le alternative. Secondo quanto riporta Sportmediaset, sono due gli obiettivi nel mirino di Maldini e Massara: parliamo di Malick Thiaw dello Schalke 04 e di William Saliba di proprietà Arsenal. Attenzione anche alla pista che porta a Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio: sulle sue tracce anche Inter e Juventus.

CALCIOMERCATO MILAN: SPUNTA ZIYECH PER L’ATTACCO

Novità importanti sul calciomercato del Milan anche per il reparto avanzato. Secondo il Corriere della Sera, torna di moda Hakim Ziyech. Il fantasista è in uscita dal Chelsea e piace molto a Maldini e Massara. Secondo il quotidiano, il principale sponsor dell’operazione sarebbe Romelu Lukaku: i due calciatori sono molto amici e il belga, vicino al ritorno all’Inter, gli avrebbe raccontato la bellezza di vivere a Milano. Un’operazione difficile, ma che potrebbe andare in porto con un prestito con diritto di riscatto. Altro profilo che stuzzica il Diavolo è Marcos Asensio: secondo il Corriere dello Sport, il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid. I Blancos chiedono 30 milioni di euro, ma il problema principale è legato all’ingaggio del talento ex Maiorca: 6 milioni di euro. Resta viva la strada che porta a De Ketelaere: il belga del Club Bruges ha rifiutato la corte del Leeds, ma il club nerazzurro chiede ancora 40 milioni, troppi per il Milan.

