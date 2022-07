CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si tratta col PSG per Diallo, Florenzi: “Leao è come…”

Calciomercato Milan news, trattativa in corso per Abdou Diallo del PSG

In questa sessione di calciomercato estivo il Milan sta cercando di rafforzare l’organico da mettere a disposizione di mister Pioli per la stagione che sta per cominciare in più zone del campo. Nello specifico, i rossoneri avrebbero bisogno di un nuovo difensore centrale dopo l’addio a parametro zero del capitano Alessio Romagnoli, che si è accasato alla Lazio da svincolato, ed il profilo più caldo in queste ore pare essere quello di Abdou Diallo, sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024.

Ventiseienne senegalese nato in Francia, il ventiseienne Diallo ha vinto la Coppa d’Africa con la sua Nazionale quest’anno ma ha collezionato appena 16 presenze ed un assist nel corso della stagione con i parigini e non sarebbe ritenuto un elemento indispensabile nemmeno per il nuovo allenatore Galtier. Il difensore Diallo potrebbe dunque spingere per l’addio alla Ligue 1 ma non bisogna nemmeno dimenticare che guadagna 5,4 milioni di euro lordi, aspetto questo su cui il Milan sta lavorando.

Calciomercato Milan news, le parole di Florenzi su Rafael Leao

In casa Milan non si vuole certo ripetere le situazioni vissute con Romagnoli e Kessie in fase di calciomercato e per questo motivo i dirigenti ragionano sul prossimo rinnovo del contratto di alcuni elementi come Rafael Leao, per il quale l’agente Jorge Mendes potrebbe presto chiedere un importante aumento di ingaggio per proseguire la sua avventura in rossonera. Nel frattempo Alessandro Florenzi, ufficialmente riscattato dalla Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha avuto modo di parlare pure del compagno portoghese spiegando: “Rafa deve fare un passo a livello di testa, ma non perché non la abbia. Parlo di altro, della voglia di stare in partita, di non fare un dribbling per forza. Gli manca questo ed è poco, perché tutto il resto c’è. In lui io rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai.”

